Навіщо Україна цілеспрямовано вибиває ППО у Криму: чому росіяни вже у пастці

Українські бійці вдарили технікою РФ на території тимчасово окупованого Криму. Так, уночі 30 вересня спецназівці вразили станцію радіолокації ЗРК С-400 "Тріумф" армії РФ. Це вже не перші прицільні удари по Криму. Навіщо Україна цілеспрямовано вибиває ППО у Криму? Чому стягування ППО до Криму стало пасткою для Росії? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Удари по Криму. Фото: із відкритих джерел

За роки окупації Крим перетворився на велику військову базу

Військовослужбовець Сил тероборони, військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі Радіо NV заявив, що цілеспрямовані українські удари по об'єктах протиповітряної оборони (ППО) окупованого Криму мають кілька важливих завдань.

За його словами, йде робота щодо демілітаризації окупованого Криму, бо Росію треба послаблювати. Також, на думку експерта, через зменшення здатності ворога в Чорному морі, що є для Сил оборони стратегічним завданням, Україна ще й демонструє світові, що насправді РФ є тим "паперовим тигром", про який говорив президент США Дональд Трамп.

Мусієнко розповів, що за роки окупації півострів перетворився на велику військову базу, куди стягнуто багато різних систем озброєння. Крім того, Крим продовжує залишатися базою тилового забезпечення, наприклад, для військ РФ на Наддніпрянському напрямку, тобто на Лівобережжі окупованої Херсонщини, частково на Запорізькому напрямку.

Експерт нагадав, що частина "Шахедів" та балістичного озброєння, які ворог спрямовує територією України, виходить із пускових майданчиків на території окупованого Криму, які прикриваються засобами ППО. Тому, щоб позбавити ворога можливості використовувати Крим ще й із цією метою, треба знищувати його системи на півострові, наголосив Мусієнко.

"Ще одне завдання — збільшити можливості для посилення наших операцій у Чорному морі з використанням як морських, так і повітряних дронів. Дронами з повітря уражалися російські ракетні катери, у тому числі носії ракет "Калібр". Тому завдаються удари по ворожих радарах та засобах спостереження", — наголосив експерт.

Дрони роблять велику роботу

Військовий експерт Ян Матвєєв в інтерв'ю "24 Каналу" заявив, що російське командування спочатку припустилося помилки, погодившись на масове перекидання систем ППО до Криму.

Перетворення Криму на базу ППО експерт називає пасткою для Росії. Спочатку росіяни розраховували на недоторканність цих систем через відносну ізольованість півострова. Але так було до появи морських дронів.

За словами експерта, дрони дістаються півострова і вражають російські засоби протиповітряної оборони, яких нікуди сховати на невеликому півострові.

"Росіяни не можуть сховати їх в ангари, адже так системи та радари не працюватимуть і виконуватимуть свою функцію. Там російські системи ППО закривають не лише небо над півостровом, а й радари можуть діставати фактично на весь фронт. Російські військові стикаються з дилемою: можуть прибрати ППО з Криму, але залишаться без можливості контролювати більшу частину неба; можуть звозити ППО на півострів, де вони будуть виявлені та знищені. Вони привозять нові системи та створюється пастка, виходу з якої просто немає", – зауважив Матвєєв.

