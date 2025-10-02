Зачем Украина целенаправленно выбивает ПВО в Крыму: почему россияне уже в ловушке

Украинские бойцы ударили по технике РФ на территории временно оккупированного Крыма. Так, ночью 30 сентября спецназовцы поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф" армии РФ. Это уже не первые прицельные удары по Крыму. Зачем Украина целенаправленно выбивает ПВО в Крыму? Почему стягивание ПВО в Крым стало ловушкой для России? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Удары по Крыму. Фото: из открытых источников

За годы оккупации Крым превратился в большую военную базу

Военнослужащий Сил теробороны, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире Радио NV заявил, что целенаправленные украинские удары по объектам противовоздушной обороны (ПВО) оккупированного Крыма имеют несколько важных задач.

По его словам, идет работа по демилитаризации оккупированного Крыма, потому что Россию нужно ослаблять. Также, по мнению эксперта, из-за уменьшения способности врага в Черном море, что является для Сил обороны стратегической задачей, Украина еще и демонстрирует миру, что на самом деле РФ и является тем "бумажным тигром", о котором говорил президент США Дональд Трамп.

Мусиенко рассказал, что за годы оккупации полуостров превратился в большую военную базу, куда стянуто много различных систем вооружения. К тому же Крым продолжает оставаться базой тылового обеспечения, например, для войск РФ на Приднепровском направлении, то есть на Левобережье оккупированной Херсонщины, частично на Запорожском направлении.

Эксперт напомнил, что часть "Шахедов" и баллистического вооружения, которые враг направляет по территории Украины, выходит из пусковых площадок на территории оккупированного Крыма, которые прикрываются средствами ПВО. Поэтому, чтобы лишить врага возможности использовать Крым еще и с этой целью, надо уничтожать его системы на полуострове, подчеркнул Мусиенко.

"Еще одна задача — увеличить возможности для усиления наших операций в Черном море с использованием как морских, так и воздушных дронов. Дронами с воздуха поражались российские ракетные катера, в том числе носители ракет "Калибр". Поэтому наносятся удары по вражеским радарам и средствам наблюдения", — акцентировал эксперт.

Дроны делают большую работу

Военный эксперт Ян Матвеев в интервью "24 Каналу" заявил, что российское командование изначально допустило ошибку, согласившись на массовое перебрасывание систем ПВО в Крым.

Превращение Крыма в базу ПВО эксперт называет ловушкой для самой России. Изначально россияне рассчитывали на неприкосновенность этих систем из-за относительной изолированности полуострова. Но так было до появления морских дронов.

По словам эксперта, дроны добираются до полуострова и поражают российские средства противовоздушной обороны, которых некуда спрятать на небольшом полуострове.

"Россияне не могут спрятать их в ангары, ведь так системы и радары не будут работать и выполнять свою функцию. Там российские системы ПВО закрывают не только небо над полуостровом, но и радары могут доставать фактически на весь фронт. Российские военные сталкиваются с дилеммой: могут убрать ПВО из Крыма, но останутся без возможности контролировать большую часть неба; могут свозить ПВО на полуостров, где они будут обнаружены и уничтожены. Они привозят новые системы и создается ловушка, выхода из которой просто нет", – заметил Матвеев.

