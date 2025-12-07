Навіщо Сили оборони України підірвали дамбу на Васюківці

Рубрики
Ткачова Марія
30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького опублікувала відео контрольованого підриву дамби на річці Васюківка на Донеччині. Як уточнили аналітики DeepState, вибух відбувся в районі населеного пункту Привілля.
ЗСУ підірвали дамбу на Васюківці
Операція була проведена з метою ускладнити просування російських підрозділів на цьому напрямку. Затоплення окремих ділянок місцевості має сповільнити пересування техніки й піхоти противника, створивши для нього додаткові перешкоди.
Аналітики зазначають, що Васюківка впадає у річку Бахмутку, і підрив навряд чи вплине на водозабір ставка, однак ситуація на лінії Привілля — Бондарне — Васюківка залишається відкритою та потребує подальшого спостереження, оскільки характер затоплення може змінюватися залежно від рельєфу місцевості.
Відео підриву, оприлюднене бригадою, демонструє масштабність вибуху та швидку зміну течії після руйнування дамби.