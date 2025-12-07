logo_ukra

Навіщо Сили оборони України підірвали дамбу на Васюківці
commentss НОВИНИ Всі новини

Навіщо Сили оборони України підірвали дамбу на Васюківці

Сили оборони підірвали дамбу на Донеччині, щоб сповільнити просування російських військ — відповідне відео оприлюднила 30-та окрема механізована бригада

7 грудня 2025, 18:18
Автор:
avatar

Ткачова Марія

30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького опублікувала відео контрольованого підриву дамби на річці Васюківка на Донеччині. Як уточнили аналітики DeepState, вибух відбувся в районі населеного пункту Привілля.

Навіщо Сили оборони України підірвали дамбу на Васюківці

ЗСУ підірвали дамбу на Васюківці

Операція була проведена з метою ускладнити просування російських підрозділів на цьому напрямку. Затоплення окремих ділянок місцевості має сповільнити пересування техніки й піхоти противника, створивши для нього додаткові перешкоди.

Аналітики зазначають, що Васюківка впадає у річку Бахмутку, і підрив навряд чи вплине на водозабір ставка, однак ситуація на лінії Привілля — Бондарне — Васюківка залишається відкритою та потребує подальшого спостереження, оскільки характер затоплення може змінюватися залежно від рельєфу місцевості.

Відео підриву, оприлюднене бригадою, демонструє масштабність вибуху та швидку зміну течії після руйнування дамби.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у тимчасово окупованому Севастополі жителі скаржаться на масштабні пошкодження багатоповерхівок, які виникли під час прокладання нового водопроводу. Трубу діаметром 800 міліметрів будівельники укладають буквально впритул до житлових будинків на проспекті Генерала Острякова, без технічного нагляду та будь-яких попереджень для мешканців.

За даними Центру національного спротиву, підрядника заздалегідь інформували про ризики для фундаментів, однак він проігнорував попередження — головним пріоритетом стало швидке освоєння коштів, а не безпека людей. Внаслідок цього у під’їздах з’явилися тріщини, перекосило двері, у деяких приміщеннях зафіксовано затоплення.



Джерело: https://t.me/nvua_official/152778
