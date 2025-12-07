У тимчасово окупованому Севастополі жителі скаржаться на масштабні пошкодження багатоповерхівок, які виникли під час прокладання нового водопроводу. Трубу діаметром 800 міліметрів будівельники укладають буквально впритул до житлових будинків на проспекті Генерала Острякова, без технічного нагляду та будь-яких попереджень для мешканців.

Руйнування будинків у Севастополі

За даними Центру національного спротиву, підрядника заздалегідь інформували про ризики для фундаментів, однак він проігнорував попередження — головним пріоритетом стало швидке освоєння коштів, а не безпека людей. Внаслідок цього у під’їздах з’явилися тріщини, перекосило двері, у деяких приміщеннях зафіксовано затоплення.

Особливе занепокоєння викликають деталі тендеру. Компанія "Севастопольавтодор-22", яка отримала контракт вартістю понад 900 мільйонів рублів, була зареєстрована всього за 17 днів до перемоги в конкурсі. Центр спротиву наголошує, що тендер був підлаштований під конкретного виконавця, а реальний контроль за роботами — відсутній.

Проєкт, який мав забезпечити місто водою, перетворився на ще одну схему розкрадання коштів. Натомість мешканці отримали пошкоджені будинки й ризики для власної безпеки, тоді як окупаційна адміністрація не реагує на їхні звернення.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" заявив, що обстановка у Вовчанську дедалі більше набуває характеру критичної і може призвести до дуже складних наслідків. За його словами, напруга на цьому напрямку тривала весь рік — ворог не робив різких ривків, але діяв системно та послідовно, поступово створюючи загрозу українським підрозділам.





Спершу російські війська почали тиснути по флангах, зокрема в районі Вовчанських Хуторів та Тихого, яке фактично перебуває під контролем противника. Окупанти також просунулися в напрямку Синельникового, створивши додатковий тиск на оборонні позиції ЗСУ.

