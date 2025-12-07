Во временно оккупированном Севастополе жители жалуются на масштабные повреждения многоэтажек, возникших при прокладке нового водопровода. Трубу диаметром 800 миллиметров строители укладывают буквально вплотную к жилым домам на проспекте Генерала Острякова, без технического надзора и каких-либо предупреждений для жителей.

Разрушение домов в Севастополе

По данным Центра национального сопротивления, подрядчик заранее был информирован о рисках для фундаментов, однако он проигнорировал предупреждение — главным приоритетом стало быстрое освоение средств, а не безопасность людей. В результате в подъездах появились трещины, перекосило двери, в некоторых помещениях зафиксировано затопление.

Особую обеспокоенность вызывают детали тендера. Компания "Севастопольавтодор-22", получившая контракт стоимостью более 900 миллионов рублей, была зарегистрирована всего за 17 дней до победы в конкурсе. Центр сопротивления подчеркивает, что тендер был подстроен под конкретного исполнителя, а реальный контроль за работами отсутствует.

Проект, который должен обеспечить город водой, превратился в еще одну схему хищения средств. Жители получили поврежденные дома и риски для собственной безопасности, тогда как оккупационная администрация не реагирует на их обращения.

