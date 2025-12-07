logo_ukra

BTC/USD

89514

ETH/USD

3020.93

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Ситуація стає критичною: де росіяни просунулися на флангах
commentss НОВИНИ Всі новини

Ситуація стає критичною: де росіяни просунулися на флангах

Старший лейтенант Сил оборони «Алекс» повідомив, що ситуація у Вовчанську поступово перетворюється на одну з найскладніших на всій лінії фронту

7 грудня 2025, 16:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" заявив, що обстановка у Вовчанську дедалі більше набуває характеру критичної і може призвести до дуже складних наслідків. За його словами, напруга на цьому напрямку тривала весь рік — ворог не робив різких ривків, але діяв системно та послідовно, поступово створюючи загрозу українським підрозділам.

Ситуація стає критичною: де росіяни просунулися на флангах

Вовчанський напрямок

Спершу російські війська почали тиснути по флангах, зокрема в районі Вовчанських Хуторів та Тихого, яке фактично перебуває під контролем противника. Окупанти також просунулися в напрямку Синельникового, створивши додатковий тиск на оборонні позиції ЗСУ.

Ключовим моментом стали вдалі для ворога спроби форсування річки Вовча. Після закріплення на окремих ділянках російські сили почали активно просуватися вже в межах самого Вовчанська, що суттєво ускладнило ситуацію для оборонців.

За словами "Алекса", сукупність цих факторів — втрата вигідних позицій на флангах, просування противника та його закріплення після форсування річки — робить становище українських підрозділів у місті надзвичайно напруженим і вимагає ретельної оцінки подальших дій.

Нагадуємо, раніше портал "Клментарі" повідомляв про те, що журналіст Володимир Золкін оприлюднив чергові докази щодо народної депутатки Анни Скороход, яку НАБУ підозрює у вимаганні 250 тисяч доларів хабаря у підприємця. За його словами, у день, коли нібито відбувалося вимагання, Скороход виступала у Верховній Раді в тому самому одязі й прикрасах, заявляючи з трибуни, що "крадії заходять у стіни парламенту".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/officer_33/6544
Теги:

Новини

Всі новини