Ситуація стає критичною: де росіяни просунулися на флангах

Старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" заявив, що обстановка у Вовчанську дедалі більше набуває характеру критичної і може призвести до дуже складних наслідків. За його словами, напруга на цьому напрямку тривала весь рік — ворог не робив різких ривків, але діяв системно та послідовно, поступово створюючи загрозу українським підрозділам.

Вовчанський напрямок

Спершу російські війська почали тиснути по флангах, зокрема в районі Вовчанських Хуторів та Тихого, яке фактично перебуває під контролем противника. Окупанти також просунулися в напрямку Синельникового, створивши додатковий тиск на оборонні позиції ЗСУ.

Ключовим моментом стали вдалі для ворога спроби форсування річки Вовча. Після закріплення на окремих ділянках російські сили почали активно просуватися вже в межах самого Вовчанська, що суттєво ускладнило ситуацію для оборонців.

За словами "Алекса", сукупність цих факторів — втрата вигідних позицій на флангах, просування противника та його закріплення після форсування річки — робить становище українських підрозділів у місті надзвичайно напруженим і вимагає ретельної оцінки подальших дій.

