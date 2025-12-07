Ситуация становится критической: где россияне продвинулись на флангах

Старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс" заявил, что обстановка в Волчанске все больше приобретает характер критической и может привести к очень сложным последствиям. По его словам, напряжение на этом направлении длилось весь год — враг не совершал резких рывков, но действовал системно и последовательно, постепенно создавая угрозу украинским подразделениям.

Волчанское направление

Сначала российские войска начали давить по флангам, в частности в районе Волчанских Хуторов и Тихого, фактически находится под контролем противника. Оккупанты также продвинулись в направлении Синельниково, создав дополнительное давление на оборонные позиции ВСУ.

Ключевым моментом стали удачные для врага попытки форсирования реки Волча. После закрепления на отдельных участках российские силы начали активно продвигаться уже в пределах Волчанска, что существенно усложнило ситуацию для защитников.

По словам Алекса, совокупность этих факторов — потеря выгодных позиций на флангах, продвижение противника и его закрепление после форсирования реки — делает положение украинских подразделений в городе чрезвычайно напряженным и требует тщательной оценки дальнейших действий.

