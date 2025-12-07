Зачем Силы обороны Украины взорвали дамбу на Васюковке

30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского опубликовала видео контролируемого подрыва дамбы на реке Васюковка Донецкой области. Как уточнили аналитики DeepState, взрыв произошел в районе населенного пункта Привиль.

ВСУ подорвали дамбу на Васюковке

Операция была проведена с целью усложнить продвижение русских подразделений в этом направлении. Затопление отдельных участков местности должно замедлить передвижение техники и пехоты противника, создав ему дополнительные препятствия.

Аналитики отмечают, что Васюковка впадает в реку Бахмутку, и подрыв вряд ли повлияет на водозабор пруда, однако ситуация на линии Привилегия — Бондарное — Васюковка остается открытой и требует дальнейшего наблюдения, поскольку характер затопления может изменяться в зависимости от рельефа местности.

Видео подрыва, обнародованное бригадой, демонстрирует масштабность взрыва и скорую смену течения после разрушения дамбы.

