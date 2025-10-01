Навіщо РФ будує навколо України пускові майданчики для запуску дронів: що важливо знати українцям

Війна дронів набирає обертів. Зокрема, росіяни будують навколо України пускові майданчики для запуску безпілотників. Навіщо вони це роблять? Як цивільному населенню захиститись від ударів безпілотників? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Ситуація динамічна

Експерт з питань авіації Костянтин Криволап заявив в ефірі каналу "Київ24", що росіяни справді будують навколо українських кордонів 11 майданчиків для запуску дронів.

За словами експерта, мета ворога – збільшити кількість пускових платформ та ускладнити їхню поразку.

"Зараз росіяни будують сховища для запуску "Шахедів". 11 сховищ вони будують навколо України. Вони мають намір збільшувати чисельність, пускових майданчиків", — сказав він.

За словами експерта, це доти, доки ЗСУ не зможуть діставати їх потужними засобами.

Він наголосив, що ситуація є динамічною, і українська сторона має потенціал для реагування.

"Якщо там падатиме балістика 200-500-300 кг, то це зовсім інша справа. Там склади не зможуть витримати. Якщо там будуть падати навіть крилаті ракети з вибухівкою 500 кг, це буде досить суттєво... Я думаю, що ми матимемо можливості діставати те, що потрібно. Якщо не дістанемо саме там якийсь глибокий бункер, дістанемо коли його туди підвозять, коли вивозять, але дістанемо", – зазначив експерт.

Потрібно дотримуватися кількох правил

Фахівець із зв'язку, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів в ефірі Politeka Online, що російські окупанти без розборів завдають ударів дронами не тільки по військових, а й цивільних, у тому числі пасажирських автобусів і фермерів. Мирному населенню треба серйозніше думати про заходи захисту від атак дронів.

Е розповів, що важливо знати цивільне населення для захисту від російських дронів.

"Перше правило — триматися подалі від вікон не тільки тому, що є небезпека "шахедів", а є небезпека наших кулеметних зарядів, якими працюють хлопці з мобільних вогневих груп, і вони потім розлітаються на десятки кілометрів в окрузі", — зазначив Флеш.

Крім того, якщо після російських атак будуть проблеми з електрикою, експерт закликає запасатися паливом наперед для генераторів, щоб не створити колапс на заправках.

Водночас проблема атак дронів дуже велика для громадян, які живуть у прифронтовій зоні, оскільки російські загарбники атакують фермерів та цивільні автобуси. Російські дрони "Блискавка" або "Ланцет" атакують будь-яку мирну мету на шляху, якщо не знаходять військових цілей.

У зв'язку з цим він розповів про детектори FPV-дронів, але через високий попит можна чекати один-два місяці таких приладів для покупки.

"Цей детектор FPV може показати ту ж картинку, яку бачить оператор російського дрону. І раптом, якщо ви в цьому зображенні впізнали свою машину або дорогу, якою ви їдете, або сусідній район — то потрібно вжити заходів безпеки. Це рятує життя сотень, і я навіть скажу — тисяч людей", — висловився експерт.

