Головна Новини Суспільство Війна з Росією Навіщо РФ будує навколо України пускові майданчики для запуску дронів: що важливо знати українцям
Навіщо РФ будує навколо України пускові майданчики для запуску дронів: що важливо знати українцям

Тепер цивільному населенню у прифронтовій зоні потрібно мати із собою детектори FPV-дронів для виявлення можливої небезпеки

1 жовтня 2025, 08:20
Кравцев Сергей

Війна дронів набирає обертів. Зокрема, росіяни будують навколо України пускові майданчики для запуску безпілотників. Навіщо вони це роблять? Як цивільному населенню захиститись від ударів безпілотників? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Навіщо РФ будує навколо України пускові майданчики для запуску дронів: що важливо знати українцям

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Ситуація динамічна

Експерт з питань авіації Костянтин Криволап заявив в ефірі каналу "Київ24", що росіяни справді будують навколо українських кордонів 11 майданчиків для запуску дронів.

За словами експерта, мета ворога – збільшити кількість пускових платформ та ускладнити їхню поразку.

"Зараз росіяни будують сховища для запуску "Шахедів". 11 сховищ вони будують навколо України. Вони мають намір збільшувати чисельність, пускових майданчиків", — сказав він.

За словами експерта, це доти, доки ЗСУ не зможуть діставати їх потужними засобами.

Він наголосив, що ситуація є динамічною, і українська сторона має потенціал для реагування.

"Якщо там падатиме балістика 200-500-300 кг, то це зовсім інша справа. Там склади не зможуть витримати. Якщо там будуть падати навіть крилаті ракети з вибухівкою 500 кг, це буде досить суттєво... Я думаю, що ми матимемо можливості діставати те, що потрібно. Якщо не дістанемо саме там якийсь глибокий бункер, дістанемо коли його туди підвозять, коли вивозять, але дістанемо", – зазначив експерт.

Потрібно дотримуватися кількох правил

Фахівець із зв'язку, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів в ефірі Politeka Online, що російські окупанти без розборів завдають ударів дронами не тільки по військових, а й цивільних, у тому числі пасажирських автобусів і фермерів. Мирному населенню треба серйозніше думати про заходи захисту від атак дронів.

Е розповів, що важливо знати цивільне населення для захисту від російських дронів.

"Перше правило — триматися подалі від вікон не тільки тому, що є небезпека "шахедів", а є небезпека наших кулеметних зарядів, якими працюють хлопці з мобільних вогневих груп, і вони потім розлітаються на десятки кілометрів в окрузі", — зазначив Флеш.

Крім того, якщо після російських атак будуть проблеми з електрикою, експерт закликає запасатися паливом наперед для генераторів, щоб не створити колапс на заправках.

Водночас проблема атак дронів дуже велика для громадян, які живуть у прифронтовій зоні, оскільки російські загарбники атакують фермерів та цивільні автобуси. Російські дрони "Блискавка" або "Ланцет" атакують будь-яку мирну мету на шляху, якщо не знаходять військових цілей.

У зв'язку з цим він розповів про детектори FPV-дронів, але через високий попит можна чекати один-два місяці таких приладів для покупки.

"Цей детектор FPV може показати ту ж картинку, яку бачить оператор російського дрону. І раптом, якщо ви в цьому зображенні впізнали свою машину або дорогу, якою ви їдете, або сусідній район — то потрібно вжити заходів безпеки. Це рятує життя сотень, і я навіть скажу — тисяч людей", — висловився експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — рано в Україні зраділи: тепер говорять шведи про передачу винищувачів Gripen.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

