Навіщо РФ будує навколо України пускові майданчики для запуску дронів: що важливо знати українцям

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Війна дронів набирає обертів. Зокрема, росіяни будують навколо України пускові майданчики для запуску безпілотників. Навіщо вони це роблять? Як цивільному населенню захиститись від ударів безпілотників? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.
Дрон. Фото: з відкритих джерел
Експерт з питань авіації Костянтин Криволап заявив в ефірі каналу "Київ24", що росіяни справді будують навколо українських кордонів 11 майданчиків для запуску дронів.
За словами експерта, мета ворога – збільшити кількість пускових платформ та ускладнити їхню поразку.
За словами експерта, це доти, доки ЗСУ не зможуть діставати їх потужними засобами.
Він наголосив, що ситуація є динамічною, і українська сторона має потенціал для реагування.
Фахівець із зв'язку, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів в ефірі Politeka Online, що російські окупанти без розборів завдають ударів дронами не тільки по військових, а й цивільних, у тому числі пасажирських автобусів і фермерів. Мирному населенню треба серйозніше думати про заходи захисту від атак дронів.
Е розповів, що важливо знати цивільне населення для захисту від російських дронів.
Крім того, якщо після російських атак будуть проблеми з електрикою, експерт закликає запасатися паливом наперед для генераторів, щоб не створити колапс на заправках.
Водночас проблема атак дронів дуже велика для громадян, які живуть у прифронтовій зоні, оскільки російські загарбники атакують фермерів та цивільні автобуси. Російські дрони "Блискавка" або "Ланцет" атакують будь-яку мирну мету на шляху, якщо не знаходять військових цілей.
У зв'язку з цим він розповів про детектори FPV-дронів, але через високий попит можна чекати один-два місяці таких приладів для покупки.
Читайте також на порталі "Коментарі" — рано в Україні зраділи: тепер говорять шведи про передачу винищувачів Gripen.