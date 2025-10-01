Зачем РФ строит вокруг Украины пусковые площадки для запуска дронов: что важно знать украинцам

Рубрики
Война дронов набирает обороты. В частности, россияне строят вокруг Украины пусковые площадки для запуска беспилотников. Для чего они это делают? Как гражданскому населению защититься от ударов беспилотников? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Дрон. Фото: из открытых источников
Эксперт по вопросам авиации Константин Криволап заявил в эфире канала "Киев24", что россияне в самом деле строят вокруг украинских границ 11 площадок для запуска дронов.
По словам эксперта, цель врага – увеличить количество пусковых платформ и усложнить их поражение.
По словам эксперта, это до тех пор, пока ВСУ не смогут доставать их мощными средствами.
Он подчеркнул, что ситуация является динамичной, и украинская сторона имеет потенциал для реагирования.
Специалист по связи, радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал в эфире Politeka Online, что российские оккупанты без разборов наносят удары дронами не только по военным, но и гражданским, в том числе по пассажирским автобусам и фермерам. Мирному населению нужно серьезней думать о мерах защиты от дроновых атак.
Э рассказал, что важно знать гражданскому населению для защиты от российских дронов.
Кроме того, если после российских атак будут проблемы с электричеством, эксперт призывает запасаться топливом заранее для генераторов, чтобы не создать коллапс на заправках.
Вместе с тем, проблема атак дронов очень большая для граждан, которые живут в прифронтовой зоне, поскольку российские захватчики атакуют фермеров и гражданские автобусы. Российские дроны "Молния" или "Ланцет" атакуют любую мирную цель на пути, если не находят военных целей.
В этой связи он рассказал о детекторах FPV-дронов, но из-за высокого спроса можно ждать один-два месяца такие приборы для покупки.
