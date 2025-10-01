Зачем РФ строит вокруг Украины пусковые площадки для запуска дронов: что важно знать украинцам

Война дронов набирает обороты. В частности, россияне строят вокруг Украины пусковые площадки для запуска беспилотников. Для чего они это делают? Как гражданскому населению защититься от ударов беспилотников? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Дрон. Фото: из открытых источников

Ситуация является динамичной

Эксперт по вопросам авиации Константин Криволап заявил в эфире канала "Киев24", что россияне в самом деле строят вокруг украинских границ 11 площадок для запуска дронов.

По словам эксперта, цель врага – увеличить количество пусковых платформ и усложнить их поражение.

"Сейчас россияне строят хранилища для запуска "Шахедов". 11 хранилищ они строят вокруг Украины. Они собираются там увеличивать численность, пусковых площадок", — сказал он.

По словам эксперта, это до тех пор, пока ВСУ не смогут доставать их мощными средствами.

Он подчеркнул, что ситуация является динамичной, и украинская сторона имеет потенциал для реагирования.

"Если там будет падать баллистика 200-500-300 кг, то это совсем другое дело. Там склады не смогут выдержать. Если там будут падать даже крылатые ракеты со взрывчаткой 500 кг, это будет достаточно существенно... Я думаю, что у нас будут возможности доставать то, что нужно. Если не достанем именно там какой-то глубокий бункер, достанем, когда его туда подвозят, когда вывозят, но достанем", – отметил эксперт.

Нужно придерживаться нескольких правил

Специалист по связи, радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал в эфире Politeka Online, что российские оккупанты без разборов наносят удары дронами не только по военным, но и гражданским, в том числе по пассажирским автобусам и фермерам. Мирному населению нужно серьезней думать о мерах защиты от дроновых атак.

Э рассказал, что важно знать гражданскому населению для защиты от российских дронов.

"Первое правило — держаться подальше от окон не только потому что есть опасность "шахедов", а есть опасность наших пулеметных зарядов, которыми работают ребята с мобильных огневых групп, и они разлетаются потом на десятки километров в округе", — отметил Флеш.

Кроме того, если после российских атак будут проблемы с электричеством, эксперт призывает запасаться топливом заранее для генераторов, чтобы не создать коллапс на заправках.

Вместе с тем, проблема атак дронов очень большая для граждан, которые живут в прифронтовой зоне, поскольку российские захватчики атакуют фермеров и гражданские автобусы. Российские дроны "Молния" или "Ланцет" атакуют любую мирную цель на пути, если не находят военных целей.

В этой связи он рассказал о детекторах FPV-дронов, но из-за высокого спроса можно ждать один-два месяца такие приборы для покупки.

"Этот детектор FPV может показать ту же картинку, которую видит оператор российского дрона. И вдруг, если вы в этом изображении опознали свою машину или дорогу, по которой вы едете, или соседний район — то нужно предпринять меры безопасности. Это спасает жизни сотен, и я даже скажу — тысяч людей", – высказался эксперт.

