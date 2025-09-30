Рано в Украине обрадовались: что теперь говорят шведы о передаче истребителей Gripen

Скорее всего украинцам не стоит рассчитывать на скорую поставку истребителей JAS 39 Gripen. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Швеции сообщает Expressen.

Истребитель Gripen. Фото: из открытых источников

"Работа продолжается, и мы не имеем никакой новой информации по этому вопросу, — заявили в шведском оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что шведские военные ведут конструктивный и глубокий диалог с Украиной.

По информации Expressen, Украина заинтересована в получении JAS 39 в версии C/D, а также в покупке новых самолетов в версии Gripen E.

В первом случае речь идет о достаточно старых машинах, которые имеют ограниченные боевые возможности. Это касается, в частности, боевой нагрузки и радиуса действия, которые являются относительно небольшими.

Зато Gripen E – в разы более мощный самолет, который отвечает всем современным требованиям к истребителям поколения 4+.

Стоит напомнить, недавно первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сообщил, что наша страна может получить самолеты Gripen.

На вопрос журналиста о том, какие именно истребители ожидают — Mirage, Gripen или F-16 — Гаврилюк ответил: "Практически, вы номенклатуру назвали правильно, но детализировать, когда, что, какой, я не буду".

Подытоживая, стоит обратить внимание, что не все так гладко и с передачей Парижем самолетов Mirage 2000-5F. Из ежегодного отчета Министерства обороны Франции стало известно, сколько истребителей Mirage 2000-5F могла получить Украина. К сожалению, это количество гораздо меньше всех цифр, звучавших ранее в СМИ.

Согласно отчету Chiffres clés de la défense 2025, количество Mirage 2000-5F в воздушных силах Франции по состоянию на 31 декабря 2024 года, составляет 23 единицы. При этом в прошлогоднем отчете их было 28 единиц.



