Рано в Україні зраділи: що тепер кажуть шведи про передачу винищувачів Gripen
Рано в Україні зраділи: що тепер кажуть шведи про передачу винищувачів Gripen

У Міноборони Швеції не стали підтверджувати швидку передачу Україні винищувачів Gripen, але зазначили, що робота у цьому напрямі продовжується

30 вересня 2025, 12:38
Автор:
Кравцев Сергей

Швидше за все, українцям не варто розраховувати на швидке постачання винищувачів JAS 39 Gripen. Про це із посиланням на Міністерство оборони Швеції повідомляє Expressen.

Рано в Україні зраділи: що тепер кажуть шведи про передачу винищувачів Gripen

Винищувач Gripen. Фото: з відкритих джерел

"Робота триває, і ми не маємо жодної нової інформації з цього питання", — заявили у шведському оборонному відомстві.

У Міноборони додали, що шведські військові ведуть конструктивний та глибокий діалог з Україною.

За інформацією Expressen, Україна зацікавлена в отриманні JAS 39 у версії C/D, а також купівлі нових літаків у версії Gripen E.

У першому випадку йдеться про досить старі машини, які мають обмежені бойові можливості. Це стосується, зокрема, бойового навантаження та радіусу дії, які є відносно невеликими.

Натомість Gripen E – у рази потужніший літак, який відповідає всім сучасним вимогам до винищувачів покоління 4 .

Варто нагадати, нещодавно перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що наша країна може отримати літаки Gripen.

На запитання журналіста про те, на які саме винищувачі очікують — Mirage, Gripen або F-16 — Гаврилюк відповів: "Практично, ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що, який, я не буду".

Підсумовуючи, варто звернути увагу, що не так гладко і з передачею Парижем літаків Mirage 2000-5F. Зі щорічного звіту Міністерства оборони Франції стало відомо, скільки винищувачів Mirage 2000-5F могла отримати Україна. На жаль, ця кількість набагато менша за всі цифри, які звучали раніше в ЗМІ.

Згідно з звітом Chiffres clés de la défense 2025, кількість Mirage 2000-5F у повітряних силах Франції станом на 31 грудня 2024 року становить 23 одиниці. При цьому у минулорічному звіті їх було 28 одиниць.




Джерело: https://www.expressen.se/nyheter/varlden/ukrainska-toppmilitaren-vi-forvantar-oss-gripen/
