Рано в Україні зраділи: що тепер кажуть шведи про передачу винищувачів Gripen

Кравцев Сергей
Швидше за все, українцям не варто розраховувати на швидке постачання винищувачів JAS 39 Gripen. Про це із посиланням на Міністерство оборони Швеції повідомляє Expressen.
Винищувач Gripen. Фото: з відкритих джерел
У Міноборони додали, що шведські військові ведуть конструктивний та глибокий діалог з Україною.
За інформацією Expressen, Україна зацікавлена в отриманні JAS 39 у версії C/D, а також купівлі нових літаків у версії Gripen E.
У першому випадку йдеться про досить старі машини, які мають обмежені бойові можливості. Це стосується, зокрема, бойового навантаження та радіусу дії, які є відносно невеликими.
Натомість Gripen E – у рази потужніший літак, який відповідає всім сучасним вимогам до винищувачів покоління 4 .
Варто нагадати, нещодавно перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що наша країна може отримати літаки Gripen.
На запитання журналіста про те, на які саме винищувачі очікують — Mirage, Gripen або F-16 — Гаврилюк відповів: "Практично, ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що, який, я не буду".
Підсумовуючи, варто звернути увагу, що не так гладко і з передачею Парижем літаків Mirage 2000-5F. Зі щорічного звіту Міністерства оборони Франції стало відомо, скільки винищувачів Mirage 2000-5F могла отримати Україна. На жаль, ця кількість набагато менша за всі цифри, які звучали раніше в ЗМІ.
Згідно з звітом Chiffres clés de la défense 2025, кількість Mirage 2000-5F у повітряних силах Франції станом на 31 грудня 2024 року становить 23 одиниці. При цьому у минулорічному звіті їх було 28 одиниць.