Навіщо Путін заговорив про чергове «взяття» Покровська перед візитом Віктоффа
НОВИНИ

Навіщо Путін заговорив про чергове «взяття» Покровська перед візитом Віктоффа

З точки зору США, ключем до переговорів є територіальні питання

2 грудня 2025, 08:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вдруге за останній місяць, за даними російських ЗМІ, Герасимов заявив Путіну про взяття Покровська і Вовчанська. Для цього Путін, за легендою, начебто виїздив кудись ближче до фронту. Насправді, як перше, так і друге брехня, але ця брехня потрібна Путіну для переговорів. Точніше навіть імітації переговорів. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Навіщо Путін заговорив про чергове «взяття» Покровська перед візитом Віктоффа

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерт розповідає, переговори в Маямі, попри багато позитивних заяв від американців, схоже не мають ніякого значення. Їхній результат, якщо дивитися на відкриті джерела, пошук формули відмови України від вступу до НАТО. Насправді ж наш невступ до НАТО був і так зрозумілий всім. Це правильні і необхідні поступки, але це ніяк не вплине на прискорення переговорного процесу. 

"З точки зору США, ключем до переговорів є територіальні питання. Я вже неодноразово говорив, що логіка Трампа наступна: спочатку він вважає, що потрібно дотиснути Україну вийти з Донбасу, а потім, він дотисне Путіна підписувати мирну угоду", – зазначив політолог.

Вадим Денисенко наголошує, нинішній раунд переговорів, схоже є грою американців в те, що вони готові промацувати договороздатність росіян і поки не дотискають Україну. Логіка, виглядає наступною: Віткофф їде в РФ і говорить: Україна не вступає в НАТО за такою-то формулою. І далі зʼявляється відповідь росіян. Далі, якщо Кремль не займе жорстку позицію, Вашингтон проведе другий раунд переговорів з нами по якомусь іншому питанню. Схоже, що Трамп змінив стратегію бліц-кригу на стратегію постійної інтенсивної човникової дипломатії. І ця зміна, схоже, відбулася, з появою Кушнера в переговорній групі. Поки це все припущення. В найближчі дні ми побачимо чи ця стратегія працює, адже росіяни будуть пробувати її ламати, а Трамп в будь-який момент може знову повернутися до ідеї бліц-кригу.

"Чергове "взяття" Покровська потрібне Путіну саме для зламу цієї ситуації. Йому потрібно вже сьогодні доводити Віткоффу, що він зробив величезні прориви на фронті і вимагати терміново приймати територіальні рішення, розуміючи, що Україна зараз на це не піде. Між іншим, йому вчергове доповіли про міфічні оточення і цей "козир" знову буде витягуватися", – зазначив Денисенко.

Читайте також на порталі "Коментарі" — із 2022-го все кардинально змінилося: тепер США вже змушують Україну капітулювати.




