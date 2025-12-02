Навіщо Путін заговорив про чергове «взяття» Покровська перед візитом Віктоффа

Вдруге за останній місяць, за даними російських ЗМІ, Герасимов заявив Путіну про взяття Покровська і Вовчанська. Для цього Путін, за легендою, начебто виїздив кудись ближче до фронту. Насправді, як перше, так і друге брехня, але ця брехня потрібна Путіну для переговорів. Точніше навіть імітації переговорів. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерт розповідає, переговори в Маямі, попри багато позитивних заяв від американців, схоже не мають ніякого значення. Їхній результат, якщо дивитися на відкриті джерела, пошук формули відмови України від вступу до НАТО. Насправді ж наш невступ до НАТО був і так зрозумілий всім. Це правильні і необхідні поступки, але це ніяк не вплине на прискорення переговорного процесу.

"З точки зору США, ключем до переговорів є територіальні питання. Я вже неодноразово говорив, що логіка Трампа наступна: спочатку він вважає, що потрібно дотиснути Україну вийти з Донбасу, а потім, він дотисне Путіна підписувати мирну угоду", – зазначив політолог.

Вадим Денисенко наголошує, нинішній раунд переговорів, схоже є грою американців в те, що вони готові промацувати договороздатність росіян і поки не дотискають Україну. Логіка, виглядає наступною: Віткофф їде в РФ і говорить: Україна не вступає в НАТО за такою-то формулою. І далі зʼявляється відповідь росіян. Далі, якщо Кремль не займе жорстку позицію, Вашингтон проведе другий раунд переговорів з нами по якомусь іншому питанню. Схоже, що Трамп змінив стратегію бліц-кригу на стратегію постійної інтенсивної човникової дипломатії. І ця зміна, схоже, відбулася, з появою Кушнера в переговорній групі. Поки це все припущення. В найближчі дні ми побачимо чи ця стратегія працює, адже росіяни будуть пробувати її ламати, а Трамп в будь-який момент може знову повернутися до ідеї бліц-кригу.

"Чергове "взяття" Покровська потрібне Путіну саме для зламу цієї ситуації. Йому потрібно вже сьогодні доводити Віткоффу, що він зробив величезні прориви на фронті і вимагати терміново приймати територіальні рішення, розуміючи, що Україна зараз на це не піде. Між іншим, йому вчергове доповіли про міфічні оточення і цей "козир" знову буде витягуватися", – зазначив Денисенко.

