logo

BTC/USD

86415

ETH/USD

2796.12

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зачем Путин заговорил об очередном «взятии» Покровска перед визитом Уиктоффа
commentss НОВОСТИ Все новости

Зачем Путин заговорил об очередном «взятии» Покровска перед визитом Уиктоффа

С точки зрения США, ключом к переговорам являются территориальные вопросы.

2 декабря 2025, 08:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Второй раз за последний месяц, по данным российских СМИ, Герасимов заявил Путину о взятии Покровска и Волчанска. Для этого Путин, по легенде, вроде бы выезжал куда-то поближе к фронту. На самом деле, как первое, так и второе вранье, но это вранье нужно Путину для переговоров. Вернее, даже имитации переговоров. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Зачем Путин заговорил об очередном «взятии» Покровска перед визитом Уиктоффа

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт рассказывает, что переговоры в Майами, несмотря на многие положительные заявления от американцев, похоже не имеют никакого значения. Их результат, если смотреть на открытые источники, — поиск формулы отказа Украины от вступления в НАТО. На самом же деле наше невступление в НАТО было и так понятно всем. Это правильные и необходимые уступки, но это никак не отразится на ускорении переговорного процесса.

"С точки зрения США, ключом к переговорам есть территориальные вопросы. Я уже неоднократно говорил, что логика Трампа следующая: сначала он считает, что нужно дожать Украину выйти из Донбасса, а затем он дожмет Путина подписывать мирное соглашение", – отметил политолог.

Вадим Денисенко отмечает, что нынешний раунд переговоров, похоже, является игрой американцев в то, что они готовы прощупывать договороспособность россиян и пока не дожимают Украину. Логика выглядит следующей: Уиткофф едет в РФ и говорит: Украина не вступает в НАТО по такой-то формуле. И дальше появляется ответ россиян. Далее, если Кремль не займет жесткую позицию, Вашингтон проведет второй раунд переговоров с нами по какому-нибудь другому вопросу. Похоже, что Трамп сменил стратегию блиц-льда на стратегию постоянной интенсивной челночной дипломатии. И это изменение, похоже, произошло с появлением Кушнера в переговорной группе. Пока это все предположение. В ближайшие дни мы увидим эта стратегия работает, ведь россияне будут пробовать ее ломать, а Трамп в любой момент может снова вернуться к идее блиц-льда.

"Очередное "взятие" Покровска нужно Путину именно для взлома этой ситуации. Ему нужно уже сегодня доказывать Уиткоффу, что он совершил огромные прорывы на фронте и требовать срочно принимать территориальные решения, понимая, что Украина сейчас на это не пойдет. Между прочим, ему в очередной раз доложили о мифических окружениях и этот "козырь" снова будет вытягиваться", – отметил Денисенко.

Читайте на портале "Комментарии" — с 2022-го все кардинально изменилось: теперь США уже заставляют Украину капитулировать.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости