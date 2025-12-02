Зачем Путин заговорил об очередном «взятии» Покровска перед визитом Уиктоффа

Второй раз за последний месяц, по данным российских СМИ, Герасимов заявил Путину о взятии Покровска и Волчанска. Для этого Путин, по легенде, вроде бы выезжал куда-то поближе к фронту. На самом деле, как первое, так и второе вранье, но это вранье нужно Путину для переговоров. Вернее, даже имитации переговоров. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт рассказывает, что переговоры в Майами, несмотря на многие положительные заявления от американцев, похоже не имеют никакого значения. Их результат, если смотреть на открытые источники, — поиск формулы отказа Украины от вступления в НАТО. На самом же деле наше невступление в НАТО было и так понятно всем. Это правильные и необходимые уступки, но это никак не отразится на ускорении переговорного процесса.

"С точки зрения США, ключом к переговорам есть территориальные вопросы. Я уже неоднократно говорил, что логика Трампа следующая: сначала он считает, что нужно дожать Украину выйти из Донбасса, а затем он дожмет Путина подписывать мирное соглашение", – отметил политолог.

Вадим Денисенко отмечает, что нынешний раунд переговоров, похоже, является игрой американцев в то, что они готовы прощупывать договороспособность россиян и пока не дожимают Украину. Логика выглядит следующей: Уиткофф едет в РФ и говорит: Украина не вступает в НАТО по такой-то формуле. И дальше появляется ответ россиян. Далее, если Кремль не займет жесткую позицию, Вашингтон проведет второй раунд переговоров с нами по какому-нибудь другому вопросу. Похоже, что Трамп сменил стратегию блиц-льда на стратегию постоянной интенсивной челночной дипломатии. И это изменение, похоже, произошло с появлением Кушнера в переговорной группе. Пока это все предположение. В ближайшие дни мы увидим эта стратегия работает, ведь россияне будут пробовать ее ломать, а Трамп в любой момент может снова вернуться к идее блиц-льда.

"Очередное "взятие" Покровска нужно Путину именно для взлома этой ситуации. Ему нужно уже сегодня доказывать Уиткоффу, что он совершил огромные прорывы на фронте и требовать срочно принимать территориальные решения, понимая, что Украина сейчас на это не пойдет. Между прочим, ему в очередной раз доложили о мифических окружениях и этот "козырь" снова будет вытягиваться", – отметил Денисенко.

