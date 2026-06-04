Навіщо Путін вгатив "Орєшніком" по Білій Церкві: диктатор пробив дно цинічним прясненням

Заяви російського правителя Володимира Путіна щодо використання ракети "Орешнік" фактично демонструють, що Росія розглядає територію України як майданчик для випробування нового озброєння. Подібні висловлювання лише підсилюють занепокоєння щодо цілеспрямованих атак на цивільну інфраструктуру та населення.

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Російські медіа, зокрема ТАСС, поширили пояснення очільника Кремля щодо нещодавнього удару, який він описав як тестове застосування нової ракетної системи. Путін стверджує, що "Орешнік" ще не використовувався у повноцінному бойовому режимі, а останній запуск мав радше випробувальний характер.

За його словами, однією з цілей удару по Білій Церкві стала умовна споруда, яку він назвав "сараєм". Такий вибір, як пояснив російський лідер, був продиктований необхідністю оцінити точність ураження та зафіксувати поведінку бойових елементів під час удару. Подібні дії, за його логікою, мають допомогти у подальшому вдосконаленні ракетного комплексу та підготовці до його ширшого застосування.

Паралельно Путін наголосив, що російський військово-промисловий комплекс продовжує розробку нових систем озброєння, серед яких і модернізовані варіанти "Орешніка". Це, за його словами, є частиною постійного нарощування ударного потенціалу армії РФ.

Найбільш тривожним елементом заяви стали натяки на можливе розширення географії застосування цієї зброї. Путін фактично не виключив, що наступні удари можуть бути спрямовані не лише по окремих об’єктах, а й по районах щільної міської забудови. Такі формулювання свідчать про ескалаційний характер риторики та подальшу загрозу для цивільних територій України.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський звернувся з відкритим листом до російського диктатора Володимира Путіна, який було оприлюднено на офіційному ресурсі Офісу президента України. У документі глава української держави наголосив на суттєвій зміні ставлення українського суспільства до російського лідера за роки його перебування при владі.





