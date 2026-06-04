Заявления российского правителя Владимира Путина по поводу использования ракеты "Орешник" фактически демонстрируют, что Россия рассматривает территорию Украины как площадку для испытания нового вооружения. Подобные высказывания лишь усиливают беспокойство по поводу целенаправленных атак на гражданскую инфраструктуру и население.

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Российские медиа, в частности ТАСС, распространили объяснение главы Кремля по поводу недавнего удара, который он описал как тестовое применение новой ракетной системы. Путин утверждает, что "Орешник" еще не использовался в полноценном боевом режиме, а последний запуск носил скорее испытательный характер.

По его словам, одной из целей удара по Белой Церкви стало условное сооружение, которое он назвал "сараем". Такой выбор, как пояснил российский лидер, был продиктован необходимостью оценки точности поражения и зафиксировать поведение боевых элементов при ударе. Подобные действия, по его логике, должны помочь в дальнейшем совершенствовании ракетного комплекса и подготовке к более широкому применению.

Параллельно Путин подчеркнул, что российский военно-промышленный комплекс продолжает разработку новых систем вооружения, в том числе и модернизированные варианты "Орешника". Это, по его словам, часть постоянного наращивания ударного потенциала армии РФ.

Наиболее тревожным элементом заявления стали намеки на возможное расширение географии применения этого оружия. Путин фактически не исключил, что последующие удары могут быть направлены не только по отдельным объектам, но и районам плотной городской застройки. Такие формулировки свидетельствуют об эскалационном характере риторики и дальнейшей угрозе гражданским территориям Украины.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский обратился с открытым письмом к российскому диктатору Владимиру Путину, которое было обнародовано на официальном ресурсе Офиса президента Украины. В документе глава украинского государства отметил существенное изменение отношения украинского общества к российскому лидеру за годы его пребывания у власти.





