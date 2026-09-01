Навіщо Путін посилює терор міст України: що має статися у жовтні-листопаді

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Кравцев Сергей
Характер повітряних атак РФ у серпні дозволяє зробити висновок про нову тактику Росії та цілі ударів до зими 2026-27 років. Якщо стисло – зробити великі українські міста непридатними для життя. При цьому отримати максимальний результат за рахунок використання реактивних дронів. Залишивши балістику для великих цілей. Про це розповів експерт-міжнародник Ілля Куса.
Обстріл України. Фото: із відкритих джерел
Експерт вважає, що Путін хоче спровокувати кризу внутрішньої міграції в Україні та одночасно кинути на фронт до мільйона мобілізованих громадян РФ.
Він прогнозує, що жовтень-листопад ймовірно стануть місяцями вкрай активних бойових дій, а також періодом, коли можуть бути створені нові рамки переговорів про заморожування цієї війни.
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Також видання "Коментарі" повідомляло – країни Європейського Союзу мають передавати Україні ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони, у тому числі ті, у яких добігає кінця термін зберігання. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ Євросоюзу в Ірландії.