Навіщо Путін посилює терор міст України: що має статися у жовтні-листопаді

Характер повітряних атак РФ у серпні дозволяє зробити висновок про нову тактику Росії та цілі ударів до зими 2026-27 років. Якщо стисло – зробити великі українські міста непридатними для життя. При цьому отримати максимальний результат за рахунок використання реактивних дронів. Залишивши балістику для великих цілей. Про це розповів експерт-міжнародник Ілля Куса.

Обстріл України. Фото: із відкритих джерел

Експерт вважає, що Путін хоче спровокувати кризу внутрішньої міграції в Україні та одночасно кинути на фронт до мільйона мобілізованих громадян РФ.

"Як і у випадку із "Шахедами" перших серій, Україна шукає варіанти протидії. Поки що активно використовує авіацію. Але вже до середини вересня 2026 року з'являться інші механізми. До жовтня вони стануть масовими та ефективність реактивних герані впаде на порядок. Але це ще баланс. Друга складова – вибір цілей біля РФ для своїх ударів. Є алгоритми і для фронту", – наголосив експерт.

Він прогнозує, що жовтень-листопад ймовірно стануть місяцями вкрай активних бойових дій, а також періодом, коли можуть бути створені нові рамки переговорів про заморожування цієї війни.

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Також видання "Коментарі" повідомляло – країни Європейського Союзу мають передавати Україні ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони, у тому числі ті, у яких добігає кінця термін зберігання. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ Євросоюзу в Ірландії.



