Зачем Путин усиливает террор городов Украины: что должно произойти в октябре-ноябре

Характер воздушных атак РФ в августе позволяет сделать вывод о новой тактике России и целях ударов к зиме 2026-27 годов. Если кратко – сделать крупные украинские города непригодными для жизни. При этом получить максимальный результат за счёт использования реактивных дронов. Оставив баллистику для крупных целей. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Обстрел Украины. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что Путин хочет спровоцировать кризис внутренней миграции в Украине и одновременно кинуть на фронт до миллиона мобилизованных граждан РФ.

"Как и в случае с "Шахедами" первых серий, Украина ищет варианты противодействия. Пока активно использует авиацию. Но уже к середине сентября 2026 года появятся и другие механизмы. К октябрю они станут массовыми и эффективность реактивных гераней упадёт на порядок. Но это ещё не баланс. Вторая составляющая – выбор целей на территории РФ для своих ударов. Есть алгоритмы и для фронта", – отметил эксперт.

Он прогнозирует, что октябрь-ноябрь вероятно станут месяцами крайне активных боевых действий, а также периодом, когда могут быть созданы новые рамки переговоров о заморозке данной войны.

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Также издание "Комментарии" сообщало – страны Европейского Союза должны передавать Украине ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, в том числе те, у которых подходит к концу срок хранения. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед неформальной встречей министров иностранных дел Евросоюза в Ирландии.



