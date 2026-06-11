Навіщо Путін масовано гатить по портах Одещини: розкрито велику загрозу для України

Російські обстріли чорноморської портової інфраструктури України вже спричинили значні втрати для експортної системи держави та можуть у перспективі різко скоротити обсяги зовнішніх поставок. Насамперед це стосується аграрної продукції, яка є головним джерелом валютних надходжень в умовах війни. Про це повідомляє Reuters.

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За інформацією Української аграрної конфедерації (УАК), саме через порти Одеського регіону проходить увесь експорт залізної руди та понад 90% продукції аграрного сектору. Доходи від продажу сільськогосподарських товарів залишаються ключовою складовою валютної виручки України.

Останнім часом Росія суттєво активізувала атаки на портову інфраструктуру. Під ударом опиняються зернові комплекси, термінали для зберігання та перевалки соняшникової олії, а також інші об’єкти, що забезпечують логістику експорту. Саме зерно та рослинні олії продовжують формувати основу українського аграрного експорту на зовнішніх ринках.

В УАК наголошують, що ситуація в портах Одещини наближається до критичної.

"Систематичні російські атаки руйнують ключову логістичну систему країни", — заявили в організації.

Представники галузі зазначають, що підприємства вже практично вичерпали власні ресурси для оперативного відновлення пошкоджених об’єктів. Без підтримки держави та міжнародних фінансових інституцій повноцінне відновлення роботи терміналів є неможливим.

Точний обсяг необхідних інвестицій у відбудову портової інфраструктури не уточнюється, однак за оцінками Світового банку, загальні потреби України у відновленні транспортного сектору до кінця 2025 року становили близько 96,3 млрд доларів, з яких приблизно 60% збитків припадає саме на портову галузь.

В Одеському регіоні функціонують десятки зернових і олійних терміналів, частина яких належить міжнародним операторам. Експерти попереджають: у разі втрати здатності швидко відновлювати пошкоджену інфраструктуру Україна ризикує зіткнутися з масштабним падінням експорту.

"Це може призвести до переповнення складів, зупинки логістики та дефіциту обігових коштів у фермерів перед новим аграрним циклом. У результаті виникає загроза не лише для української, а й глобальної продовольчої безпеки", — зазначають в УАК.

Портал "Коментарі" вже писав, що Куйбишевський нафтопереробний завод, що належить компанії "Роснєфть", був змушений повністю зупинити переробку нафти 10 червня після атаки безпілотників. Про це повідомляє Reuters із посиланням на галузеві джерела.