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Зачем Путин массированно топится по портам Одесщины: раскрыта большая угроза для Украины

Зерновые культуры и растительные масла и в дальнейшем являются основными составляющими украинского аграрного экспорта

11 июня 2026, 00:45
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Клименко Елена

Российские обстрелы черноморской портовой инфраструктуры Украины уже привели к значительным потерям для экспортной системы государства и могут в перспективе резко сократить объемы внешних поставок. Прежде всего, это касается аграрной продукции, которая является главным источником валютных поступлений в условиях войны. Об этом сообщает Reuters.

Зачем Путин массированно топится по портам Одесщины: раскрыта большая угроза для Украины

Фото: из открытых источников

По информации Украинской аграрной конфедерации (УАК) именно через порты Одесского региона проходит весь экспорт железной руды и более 90% продукции аграрного сектора. Доходы от продаж сельскохозяйственных товаров остаются ключевой составляющей валютной выручки Украины.

В последнее время Россия существенно активизировала атаки на портовую инфраструктуру. Под ударом оказываются зерновые комплексы, терминалы для хранения и перевалки подсолнечного масла и другие объекты, обеспечивающие логистику экспорта. Именно зерно и растительные масла продолжают формировать основу украинского аграрного экспорта на внешних рынках.  

В УАК отмечают, что ситуация в портах Одесщины близится к критической.

"Систематические российские атаки разрушают ключевую логистическую систему страны", — заявили в организации.

Представители отрасли отмечают, что предприятия практически исчерпали собственные ресурсы для оперативного восстановления поврежденных объектов. Без поддержки государства и международных финансовых институтов полноценное возобновление работы терминалов невозможно.

Точный объем необходимых инвестиций в восстановление портовой инфраструктуры не уточняется, однако, по оценкам Всемирного банка, общие потребности Украины в восстановлении транспортного сектора к концу 2025 года составили около 96,3 млрд долларов, из которых примерно 60% убытков приходится именно на портовую отрасль.

В Одесском регионе функционируют десятки зерновых и масличных терминалов, часть которых принадлежит международным операторам. Эксперты предупреждают: в случае потери способности быстро восстанавливать поврежденную инфраструктуру, Украина рискует столкнуться с масштабным падением экспорта.

"Это может привести к переполнению складов, остановке логистики и дефициту оборотных средств у фермеров перед новым аграрным циклом. В результате возникает угроза не только украинской, но и глобальной продовольственной безопасности", — отмечают в УАК.

Портал "Комментарии" уже писал, что принадлежащий компании "Роснефть" Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод был вынужден полностью остановить переработку нефти 10 июня после атаки беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники.



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