В Угорщині перед парламентськими виборами 2026 року прем’єр Віктор Орбан різко загострив риторику, заявивши, що результат голосування визначить, чи буде країна втягнута у війну проти Росії. Про свої попередження він розповів під час виступу в місті Кечкемет, не надавши жодних доказів своїх тверджень.

Орбан прогнозує війну Угорщини та Росії

Орбан заявив, що майбутні вибори "стануть останніми перед війною", натякаючи, що лише його партія зможе вберегти країну від залучення до конфлікту. На його думку, якщо до влади прийде уряд, який "підтримує Брюссель", Угорщину нібито спробують втягнути у протистояння. У свою чергу він позиціонує власний кабінет як "національний уряд", що здатен уникнути ескалації.

Прем’єр також заявив, що європейські держави вже нібито прийняли рішення готуватися до війни до 2030 року. Найімовірніше, він мав на увазі прогнози західних аналітиків про те, що до цього часу Росія може відновити військовий потенціал для можливої атаки на країни НАТО. Водночас actual доказів Орбан не навів.

За словами прем’єра, Європа нібито перебуває на "завершальному етапі" чотириступеневої ескалації: від розриву дипломатичних відносин і переведення економіки на військові рейки — до відновлення призову та підготовки до прямого протистояння з РФ.

Орбан заявив, що Угорщина може уникнути цього сценарію лише за умови "сили" та єдності. Він закликав громадян "молитися" і підтримати його політичну силу, яка, за його словами, здатна зберегти країну від війни.

Раніше угорський прем’єр уже робив подібні заяви. Декілька днів тому він стверджував, що завершення війни в Україні можливе лише через повернення нашої держави до статусу "буферної зони". Також Орбан звинувачував європейських лідерів у нібито зацікавленості у продовженні війни через фінансові мотиви.

