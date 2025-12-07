В Венгрии перед парламентскими выборами 2026 года премьер Виктор Орбан резко обострил риторику, заявив, что результат голосования определит, будет ли страна вовлечена в войну против России. О своих предупреждениях он рассказал во время выступления в городе Кечкемет, не предоставив никаких доказательств своих утверждений.

Орбан прогнозирует войну Венгрии и России

Орбан заявил, что предстоящие выборы "станут последними перед войной", намекая, что только его партия сможет уберечь страну от привлечения к конфликту. По его мнению, если к власти придет "поддерживающее Брюссель" правительство, Венгрию якобы попытаются втянуть в противостояние. В свою очередь, он позиционирует собственный кабинет как "национальное правительство", способное избежать эскалации.

Премьер также заявил, что европейские государства уже якобы приняли решение готовиться к войне к 2030 году. Скорее всего, он имел в виду прогнозы западных аналитиков о том, что до этого времени Россия может восстановить военный потенциал для возможной атаки на страны НАТО. В то же время, actual доказательств Орбан не привел.

По словам премьера, Европа якобы находится на "заключительном этапе" четырехступенчатой эскалации: от разрыва дипломатических отношений и перевода экономики на военные рельсы до восстановления призыва и подготовки к прямому противостоянию с РФ.

Орбан заявил, что Венгрия может избежать этого сценария только при условии силы и единства. Он призвал граждан "молиться" и поддержать его политическую силу, способную, по его словам, сохранить страну от войны.

Ранее венгерский премьер уже делал подобные заявления. Несколько дней назад он утверждал, что завершение войны в Украине возможно только из-за возвращения нашего государства в статус "буферной зоны". Также Орбан обвинял европейских лидеров в якобы заинтересованности в продолжении войны по финансовым мотивам.

