logo

BTC/USD

89711

ETH/USD

3054.2

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зачем Орбан рисует апокалипсис и обещает войну
commentss НОВОСТИ Все новости

Зачем Орбан рисует апокалипсис и обещает войну

Виктор Орбан снова сыграл на страхах избирателей: премьер Венгрии заявил, что страна якобы стоит в шаге от войны, и связал это с результатами следующих выборов

7 декабря 2025, 05:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Венгрии перед парламентскими выборами 2026 года премьер Виктор Орбан резко обострил риторику, заявив, что результат голосования определит, будет ли страна вовлечена в войну против России. О своих предупреждениях он рассказал во время выступления в городе Кечкемет, не предоставив никаких доказательств своих утверждений.

Зачем Орбан рисует апокалипсис и обещает войну

Орбан прогнозирует войну Венгрии и России

Орбан заявил, что предстоящие выборы "станут последними перед войной", намекая, что только его партия сможет уберечь страну от привлечения к конфликту. По его мнению, если к власти придет "поддерживающее Брюссель" правительство, Венгрию якобы попытаются втянуть в противостояние. В свою очередь, он позиционирует собственный кабинет как "национальное правительство", способное избежать эскалации.

Премьер также заявил, что европейские государства уже якобы приняли решение готовиться к войне к 2030 году. Скорее всего, он имел в виду прогнозы западных аналитиков о том, что до этого времени Россия может восстановить военный потенциал для возможной атаки на страны НАТО. В то же время, actual доказательств Орбан не привел.

По словам премьера, Европа якобы находится на "заключительном этапе" четырехступенчатой эскалации: от разрыва дипломатических отношений и перевода экономики на военные рельсы до восстановления призыва и подготовки к прямому противостоянию с РФ.

Орбан заявил, что Венгрия может избежать этого сценария только при условии силы и единства. Он призвал граждан "молиться" и поддержать его политическую силу, способную, по его словам, сохранить страну от войны.

Ранее венгерский премьер уже делал подобные заявления. Несколько дней назад он утверждал, что завершение войны в Украине возможно только из-за возвращения нашего государства в статус "буферной зоны". Также Орбан обвинял европейских лидеров в якобы заинтересованности в продолжении войны по финансовым мотивам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что ситуация в Мирнограде на Донетчине стремительно приближается к критической. Российские войска одновременно давят по нескольким направлениям, перехватывают подходы к городу и простреливают основные пути обеспечения. Фактически Мирноград оказался в полукольце, а любая попытка организованного ухода связана с большими потерями.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://abouthungary.hu/blog/pm-orban-we-must-make-hungary-strong-enough-to-stay-out-of-the-war
Теги:

Новости

Все новости