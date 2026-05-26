Навіщо насправді Путін бив по Україні "Орєшніком": розкрито вражаючу мету Кремля

Удар балістичною ракетою середньої дальності "Орешнік", який Росія здійснила 24 травня по території Київської області, зокрема по Білій Церкві, був, на думку експертів, цілеспрямованою дією, а не випадковим вибором цілі. Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв’ю OBOZ.UA зазначив, що саме це місто могло бути основною ціллю удару, а не столиця України.

Фото: з відкритих джерел

За словами військового, ще до початку повномасштабної війни в Білій Церкві дислокувалася велика загальновійськова дивізія, яка згодом була переформована у бригаду. Це, на його думку, могло привернути увагу російської розвідки. Вони могли отримати дані про можливе розміщення резервів або інших важливих військових об’єктів у цьому районі.

"Там (у Білій Церкві — Ред.) ще до війни розміщувалася ціла загальновійськова дивізія, пізніше переформатована в бригаду. Тут питання в тому, що знайшли російські розвідки. Можливо, вони показали, що в Білій Церкві перебували якісь резерви або щось суттєве. Але я прихильник думки про те, що вони намагалися вразити в Білій Церкві якийсь військовий об’єкт. Куди влучила ракета — це питання інше", — наголосив Романенко.

Водночас генерал вважає, що Росія свідомо утримується від ударів "Орешніком" безпосередньо по Києву. На його думку, такий крок міг би мати для Кремля серйозні наслідки, зокрема зняти для України будь-які обмеження у відповідях, включно з можливими ударами по символічних об’єктах російської влади.

Він також нагадав про інцидент у травні 2023 року, коли два безпілотники атакували територію Кремля.

"Ми пам’ятаємо, що навесні 2023 року з території Російської Федерації два дрони атакували вежу Кремля (3 травня 2023-го два безпілотники атакували Сенатський палац Кремля. — Ред.)", — зазначив Романенко.

Окремо експерт підкреслив, що малоймовірним є використання "Орешніка" як носія ядерної зброї, оскільки подібний крок суттєво погіршив би міжнародне становище Росії та ускладнив би відносини з ключовими гравцями, зокрема Китаєм і США, які виступають проти ескалації такого рівня.

"Коментарі" вже писали, що федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль різко засудив чергові масовані удари Росії по українській території, наголосивши на необхідності посилення міжнародної підтримки Києва. Свою позицію він оприлюднив у дописі в соціальній мережі Х, де звернув увагу на масштаб руйнувань цивільної інфраструктури.