Зачем на самом деле Путин бил по Украине "Орешником": раскрыта поразительная цель Кремля

Удар баллистической ракетой средней дальности "Орешник", который Россия совершила 24 мая по территории Киевской области, в частности, по Белой Церкви, был, по мнению экспертов, целенаправленным действием, а не случайным выбором цели. Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA отметил, что именно этот город мог быть основной целью удара, а не столица Украины.

По словам военного, еще до начала полномасштабной войны в Белой Церкви дислоцировалась большая общевойсковая дивизия, которая впоследствии была переформирована в бригаду. Это, по его мнению, могло привлечь внимание российской разведки. Они могли получить данные о возможном размещении резервов или других важных военных объектов в этом районе.

"Там (в Белой Церкви — Ред.) еще до войны размещалась целая общевойсковая дивизия, позже переформатированная в бригаду. Здесь вопрос в том, что нашли российские разведки. Возможно, они показали, что в Белой Церкви находились какие-то резервы или что-то существенное. Но я сторонник мысли о том, что они пытались поразить". ракета — это вопрос другой", — подчеркнул Романенко.

В то же время, генерал считает, что Россия сознательно воздерживается от ударов "Орешником" непосредственно по Киеву. По его мнению, такой шаг мог бы иметь для Кремля серьезные последствия, в частности, снять для Украины любые ограничения в ответах, включая возможные удары по символическим объектам российской власти.

Он также напомнил об инциденте в мае 2023 года, когда два беспилотника атаковали территорию Кремля.

"Мы помним, что весной 2023 года с территории Российской Федерации две дроны атаковали башню Кремля (3 мая 2023-го два беспилотника атаковали Сенатский дворец Кремля. — Ред.)", — отметил Романенко.

Отдельно эксперт подчеркнул, что маловероятно использование "Орешника" как носителя ядерного оружия, поскольку подобный шаг существенно ухудшил бы международное положение России и усложнил бы отношения с ключевыми игроками, в частности Китаем и США, выступающими против эскалации такого уровня.

