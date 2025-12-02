logo_ukra

Війна з Росією НАТО надало чітку відповідь: скільки ще років Росія зможе вести війну
НАТО надало чітку відповідь: скільки ще років Росія зможе вести війну

У НАТО заявили, що російська економіка зможе підтримувати війну ще приблизно до 2027 року, хоча її фінансові ресурси стрімко виснажуються

2 грудня 2025, 23:24
Високопосадовець НАТО під час брифінгу в Брюсселі заявив, що, за оцінками Альянсу, Росія з нинішньою економічною моделлю здатна утримувати воєнні витрати ще близько року, а загалом — до 2027 року. Він наголосив, що РФ повністю перейшла в режим економіки воєнного часу, але відчуває дедалі сильніший тиск.

НАТО надало чітку відповідь: скільки ще років Росія зможе вести війну

Економіка рф

Доходи Росії від нафти та газу скоротилися приблизно на $20 млрд, а суверенний фонд значно просів — зі $150 млрд до $37 млрд. Водночас санкції продовжують обмежувати торгівлю, доступ до технологій і міжнародних фінансових інструментів.

Попри це, за словами чиновника, російська система поки що здатна підтримувати поточний рівень військових витрат. Проте з кожним днем на РФ накопичуються додаткові економічні виклики, які повною мірою проявляться після завершення бойових дій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Видання Deutsche Welle оприлюднило заяву високопоставленого представника НАТО в Брюсселі, за словами якого російські війська можуть контролювати до 95% Покровська. Чиновник припускає, що у випадку повного захоплення місто може стати для РФ логістичним вузлом та відправною точкою для подальших атак на інші населені пункти Донецької області.

Попри це, в НАТО не вважають можливе падіння Покровська ознакою неминучого прориву чи краху української оборони. Представник Альянсу підкреслив, що Росія намагалася взяти це місто вже понад рік, і ця спроба супроводжувалася величезними втратами особового складу.

Українські офіційні джерела поки що не підтверджують заяви про повний контроль РФ. Генеральний штаб ЗСУ напередодні повідомив, що на Покровському напрямку досі тривають бої. Президент Володимир Зеленський також заперечував інформацію про падіння міста, хоча визнав, що ситуація залишається складною та динамічною.



Джерело: https://news.liga.net/ua/politics/news/nato-pro-ekonomiku-rf-ymovirno-mozhe-finansuvaty-viynu-do-2027-ale-chym-dali-tym-hirshe-dlia-nei?utm_source=tgliga&utm_medium=cpc&utm_campaign=social
