НАТО дало четкий ответ: сколько еще лет Россия сможет вести войну
НОВОСТИ

НАТО дало четкий ответ: сколько еще лет Россия сможет вести войну

В НАТО заявили, что российская экономика сможет поддерживать войну еще до 2027 года, хотя ее финансовые ресурсы стремительно истощаются

2 декабря 2025, 23:24
Автор:
Ткачова Марія

Высокопоставленное должностное лицо НАТО во время брифинга в Брюсселе заявило, что, по оценкам Альянса, Россия с нынешней экономической моделью способна удерживать военные расходы еще около года, а в целом — до 2027 года. Он подчеркнул, что РФ полностью перешла в режим экономики военного времени, но испытывает все более сильное давление.

НАТО дало четкий ответ: сколько еще лет Россия сможет вести войну

Экономика рф

Доходы России от нефти и газа сократились примерно на $20 млрд, а суверенный фонд значительно просел — со $150 млрд до $37 млрд. В то же время санкции продолжают ограничивать торговлю, доступ к технологиям и международным финансовым инструментам.

Несмотря на это, по словам чиновника, российская система пока способна поддерживать текущий уровень военных расходов. Однако с каждым днем в РФ накапливаются дополнительные экономические вызовы, которые в полной мере проявятся после боевых действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Издание Deutsche Welle обнародовало заявление высокопоставленного представителя НАТО в Брюсселе, по словам которого российские войска могут контролировать до 95% Покровска. Чиновник предполагает, что в случае полного захвата город может стать для РФ логистическим узлом и отправной точкой для последующих атак других населенных пунктов Донецкой области.

Тем не менее, в НАТО не считают возможное падение Покровска признаком неизбежного прорыва или краха украинской обороны. Представитель Альянса подчеркнул, что Россия пыталась взять этот город уже больше года, и эта попытка сопровождалась огромными потерями личного состава.

Украинские официальные источники пока не подтверждают заявления о полном контроле РФ. Генеральный штаб ВСУ накануне сообщил, что на Покровском направлении до сих пор продолжаются бои. Президент Владимир Зеленский также отрицал информацию о падении города, хотя признал, что ситуация остается сложной и динамичной.



Источник: https://news.liga.net/ua/politics/news/nato-pro-ekonomiku-rf-ymovirno-mozhe-finansuvaty-viynu-do-2027-ale-chym-dali-tym-hirshe-dlia-nei?utm_source=tgliga&utm_medium=cpc&utm_campaign=social
