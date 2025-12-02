logo_ukra

Можливе падіння Покровська: скільки відсотків контролюють росіяни
Можливе падіння Покровська: скільки відсотків контролюють росіяни

DW повідомляє з посиланням на високопоставленого чиновника НАТО, що росіяни нібито контролюють до 95% Покровська, однак у Альянсі наголошують — це не означає крах української оборони

2 грудня 2025, 19:53
Видання Deutsche Welle оприлюднило заяву високопоставленого представника НАТО в Брюсселі, за словами якого російські війська можуть контролювати до 95% Покровська. Чиновник припускає, що у випадку повного захоплення місто може стати для РФ логістичним вузлом та відправною точкою для подальших атак на інші населені пункти Донецької області.

Можливе падіння Покровська: скільки відсотків контролюють росіяни

Росіяни контролюють 95% Покровська

Попри це, в НАТО не вважають можливе падіння Покровська ознакою неминучого прориву чи краху української оборони. Представник Альянсу підкреслив, що Росія намагалася взяти це місто вже понад рік, і ця спроба супроводжувалася величезними втратами особового складу.

Українські офіційні джерела поки що не підтверджують заяви про повний контроль РФ. Генеральний штаб ЗСУ напередодні повідомив, що на Покровському напрямку досі тривають бої. Президент Володимир Зеленський також заперечував інформацію про падіння міста, хоча визнав, що ситуація залишається складною та динамічною.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Українські військові повідомляють про зміну тактики противника на Дніпропетровському напрямку через погіршення погодних умов. Російські підрозділи почали частіше застосовувати механізовані штурмові групи, використовуючи туман та дощ як маскування.

За інформацією бійців, остання атака складалася з шести одиниць техніки — трьох танків та трьох БМП. Уся техніка була повністю обшита так званими "сарай-магналами" (імпровізованим навісним захистом), проте це не забезпечило росіянам жодної переваги: колона зазнала втрат і була зупинена.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/84283
