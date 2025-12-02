logo

Возможно падение Покровска: сколько процентов контролируют россияне
НОВОСТИ

Возможно падение Покровска: сколько процентов контролируют россияне

DW сообщает со ссылкой на высокопоставленного чиновника НАТО, что россияне якобы контролируют до 95% Покровска, однако в Альянсе отмечают, что это не означает крах украинской обороны

2 декабря 2025, 19:53
Автор:
Ткачова Марія

Издание Deutsche Welle обнародовало заявление высокопоставленного представителя НАТО в Брюсселе, по словам которого российские войска могут контролировать до 95% Покровска. Чиновник предполагает, что в случае полного захвата город может стать для РФ логистическим узлом и отправной точкой для последующих атак других населенных пунктов Донецкой области.

Возможно падение Покровска: сколько процентов контролируют россияне

Россияне контролируют 95% Покровска

Тем не менее, в НАТО не считают возможное падение Покровска признаком неизбежного прорыва или краха украинской обороны. Представитель Альянса подчеркнул, что Россия пыталась взять этот город уже больше года, и эта попытка сопровождалась огромными потерями личного состава.

Украинские официальные источники пока не подтверждают заявления о полном контроле РФ. Генеральный штаб ВСУ накануне сообщил, что на Покровском направлении до сих пор продолжаются бои. Президент Владимир Зеленский также отрицал информацию о падении города, хотя признал, что ситуация остается сложной и динамичной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украинские военные сообщают об изменении тактики противника на Днепропетровском направлении из-за ухудшения погодных условий. Российские подразделения стали чаще применять механизированные штурмовые группы, используя туман и дождь в качестве маскировки.

По информации бойцов, последняя атака состояла из шести единиц техники – трех танков и трех БМП. Вся техника была полностью обшита так называемыми "сарай-магналами" (импровизированной навесной защитой), однако это не обеспечило россиянам никакого преимущества: колонна понесла потери и была остановлена.



Источник: https://t.me/Tsaplienko/84283
