Возможно падение Покровска: сколько процентов контролируют россияне

Ткачова Марія
Издание Deutsche Welle обнародовало заявление высокопоставленного представителя НАТО в Брюсселе, по словам которого российские войска могут контролировать до 95% Покровска. Чиновник предполагает, что в случае полного захвата город может стать для РФ логистическим узлом и отправной точкой для последующих атак других населенных пунктов Донецкой области.
Россияне контролируют 95% Покровска
Тем не менее, в НАТО не считают возможное падение Покровска признаком неизбежного прорыва или краха украинской обороны. Представитель Альянса подчеркнул, что Россия пыталась взять этот город уже больше года, и эта попытка сопровождалась огромными потерями личного состава.
Украинские официальные источники пока не подтверждают заявления о полном контроле РФ. Генеральный штаб ВСУ накануне сообщил, что на Покровском направлении до сих пор продолжаются бои. Президент Владимир Зеленский также отрицал информацию о падении города, хотя признал, что ситуация остается сложной и динамичной.