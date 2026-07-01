Наступні шість місяців змінять все: озвучено категоричну заяву про закінчення війни в Україні

Європейський Союз має намір і надалі поєднувати підтримку України з посиленням тиску на Росію. Саме така стратегія залишатиметься пріоритетом під час шестимісячного головування Ірландії в Раді ЄС. Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта під час церемонії початку головування Ірландії в Дубліні, повідомляє Укрінформ.

Фото: з відкритих джерел

За словами Кошти, сучасна геополітична ситуація створює серйозні виклики для європейської безпеки та цінностей. Водночас він наголосив, що Європейський Союз продовжує керуватися нормами міжнародного права, принципами багатосторонньої співпраці та міжнародного порядку, заснованого на правилах.

"Що стосується європейських цінностей та безпеки Європи, то вони проходять випробування у складному глобальному геополітичному контексті. Але, прокладаючи шлях у цих складних водах, Європейський Союз має чіткий компас – міжнародне право – і чітку карту – багатосторонність та міжнародний порядок, заснований на правилах. Це ще одна причина, чому Ірландія – з її послідовним та принциповим захистом як багатосторонності, так і міжнародного права – є правильним головуючим у потрібний час", – заявив Кошта.

Президент Євроради підкреслив, що саме ці принципи лежать в основі єдиної позиції країн ЄС щодо підтримки України.

"І ми продовжуватимемо робити все можливе для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні", – наголосив він.

Кошта також зазначив, що ситуація на фронті змінюється завдяки мужності українських військових, підтримці європейських партнерів і безперервному тиску на Росію.

Окремо він підтвердив, що протягом наступних шести місяців Європейський Союз не відмовиться від цієї політики.

"Фактично, протягом наступних шести місяців під керівництвом Ірландії ми продовжуватимемо реалізовувати цю подвійну стратегію. Тому що Росія повинна зрозуміти, що час не на її боці. І що вона повинна перейти з поля бою за стіл переговорів", – підсумував Антоніу Кошта.

Портал "Коментарі" вже писав, що попередження моніторингових ресурсів про можливий масований ракетний удар по Україні найближчими днями можуть мати під собою підстави. На думку старшого аналітика Українського центру безпеки та співробітництва Антона Земляного, Росія могла використати останні тижні для накопичення ракетного озброєння, водночас зменшивши інтенсивність застосування дронів і ракет. Водночас нещодавні удари Сил оборони України по важливих військових об'єктах РФ могли скоригувати плани противника.