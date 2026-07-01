Наступний масований удар РФ буде зовсім не схожий на попередні: названо шокуючу особливість

Попередження моніторингових ресурсів про можливий масований ракетний удар по Україні найближчими днями можуть мати під собою підстави. На думку старшого аналітика Українського центру безпеки та співробітництва Антона Земляного, Росія могла використати останні тижні для накопичення ракетного озброєння, водночас зменшивши інтенсивність застосування дронів і ракет. Водночас нещодавні удари Сил оборони України по важливих військових об'єктах РФ могли скоригувати плани противника.

Фото: з відкритих джерел

Експерт наголосив, що наразі неможливо точно визначити, яку кількість ракет і безпілотників Росія здатна застосувати під час можливої атаки. Саме тому українцям варто уважно стежити за офіційними повідомленнями військового командування та Повітряних сил ЗСУ.

"У моніторингових каналів воно базується на основі відкритих джерел щодо кількості озброєних літаків, носіїв крилатих ракет і припущень щодо застосування балістичних та квазібалістичних ракет — що базуються на граничній кількості використаних засобів в попередніх обстрілах. Тому варто наголосити, що такі розрахунки — приблизні і оціночні, та не означають, що Росія використає саме таку кількість засобів нападу", — пояснив Земляний.

Аналітик також звернув увагу на ефективність українських ударів по військовій інфраструктурі РФ. Зокрема, він згадав ураження Центру космічного зв'язку "Дубна", яке, за його оцінкою, могло позначитися на можливостях російської армії щодо розвідки, управління та координації ракетних підрозділів.

За словами експерта, подібні удари здатні впливати не лише на організацію роботи російських військ, а й на інтенсивність і точність майбутніх атак. Водночас він наголосив, що остаточні висновки щодо масштабів можливого обстрілу можна буде зробити лише після появи офіційної інформації від українських військових.

Портал "Коментарі" раніше писав, що Німеччина планує винести на розгляд союзників по НАТО пропозицію щодо посилення фінансової підтримки України. Ініціативу мають обговорити під час саміту Альянсу, який відбудеться 7–8 липня в Анкарі. Як повідомляє ntv, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що європейські країни повинні взяти на себе додаткові зобов'язання для допомоги Києву.