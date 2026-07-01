Ничего подобного украинцы еще не видели: озвучена шокирующая особенность следующего удара РФ

Предупреждение мониторинговых ресурсов о возможном массированном ракетном ударе по Украине в ближайшие дни могут иметь основания. По мнению старшего аналитика Украинского центра безопасности и сотрудничества Антона Земляного, Россия могла использовать последние недели для накопления ракетного вооружения, уменьшив интенсивность применения дронов и ракет. В то же время, недавние удары Сил обороны Украины по важным военным объектам РФ могли скорректировать планы противника.

Фото: из открытых источников

Эксперт подчеркнул , что пока невозможно точно определить, какое количество ракет и беспилотников Россия способна применить во время возможной атаки. Именно поэтому украинцам следует внимательно следить за официальными сообщениями военного командования и Воздушных сил ВСУ.

"У мониторинговых каналов оно базируется на основе открытых источников по количеству вооруженных самолетов, носителей крылатых ракет и предположений относительно применения баллистических и квазибалистических ракет — базирующихся на предельном количестве использованных средств в предварительных обстрелах. Земляной.

Аналитик также указал на эффективность украинских ударов по военной инфраструктуре РФ. В частности, он упомянул поражение Центра космической связи "Дубна", которое, по его оценке, могло сказаться на возможностях российской армии по разведке, управлению и координации ракетных подразделений.

По словам эксперта, подобные удары способны влиять не только на организацию работы российских войск, но и на интенсивность и точность будущих атак. В то же время он подчеркнул, что окончательные выводы о масштабах возможного обстрела можно будет сделать только после появления официальной информации от украинских военных.

Портал "Комментарии" ранее писал , что Германия планирует вынести на рассмотрение союзников по НАТО предложение по усилению финансовой поддержки Украины. Инициативу предстоит обсудить во время саммита Альянса, который состоится 7–8 июля в Анкаре. Как сообщает ntv, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейские страны должны взять на себя дополнительные обязательства по помощи Киеву.