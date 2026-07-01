Следующие шесть месяцев изменят все: озвучено категоричное заявление об окончании войны в Украине

Европейский Союз намерен и дальше совмещать поддержку Украины с усилением давления на Россию. Именно такая стратегия будет оставаться приоритетом в шестимесячном председательстве Ирландии в Совете ЕС. Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта во время церемонии начала председательства Ирландии в Дублине, сообщает Укринформ.

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По словам Средства, современная геополитическая ситуация создает серьезные вызовы для европейской безопасности и ценностей. В то же время он подчеркнул, что Европейский Союз продолжает руководствоваться нормами международного права, принципами многостороннего сотрудничества и международного порядка, основанного на правилах.

Что касается европейских ценностей и безопасности Европы, то они проходят испытания в сложном глобальном геополитическом контексте. Но, прокладывая путь в этих сложных водах, у Европейского Союза есть четкий компас – международное право – и четкая карта – многосторонность и международный порядок, основанный на правилах. Это еще одна причина, почему Ирландия – с ее последовательной и принципиальной защитой как многосторонности, так и международного права – является правильным председательствующим в нужное время", – заявил Кошта.

Президент Евросовета подчеркнул, что именно эти принципы лежат в основе единой позиции стран ЕС по поддержке Украины.

"И мы будем продолжать делать все возможное для достижения справедливого и продолжительного мира в Украине", – подчеркнул он.

Кошта также отметил, что ситуация на фронте меняется благодаря мужеству украинских военных, поддержке европейских партнеров и непрерывному давлению на Россию.

Отдельно он подтвердил, что в течение следующих шести месяцев Европейский Союз не откажется от этой политики.

"Фактически в течение следующих шести месяцев под руководством Ирландии мы будем продолжать реализовывать эту двойную стратегию. Потому что Россия должна понять, что время не на ее стороне. И что она должна перейти с поля боя за стол переговоров", – подытожил Антониу Кошта.

Портал "Комментарии" уже писал, что предупреждение мониторинговых ресурсов о возможном массированном ракетном ударе по Украине в ближайшие дни могут иметь под собой основания. По мнению старшего аналитика Украинского центра безопасности и сотрудничества Антона Земляного, Россия могла использовать последние недели для накопления ракетного вооружения, уменьшив интенсивность применения дронов и ракет. В то же время, недавние удары Сил обороны Украины по важным военным объектам РФ могли скорректировать планы противника.