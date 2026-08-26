Уявлення про перелом у війні часто пов’язують із масштабним наступом, проривом оборони та швидким звільненням великих територій. Однак сучасна війна дедалі менше відповідає цій класичній моделі. Суцільне поле дронів, розвідка в режимі реального часу, мінування та високоточні удари роблять концентрацію великих сил надзвичайно ризикованою. Тому вирішальні зміни на фронті можуть відбутися без одного грандіозного наступу — через поступове руйнування здатності противника воювати. Що насправді стане вирішальною точкою, яка покладе край війні Путіна в Україні? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Copilot вважає, що одним із головних чинників, здатних змінити ситуацію на фронті, стає руйнування російської логістики. Системні удари по складах боєприпасів, паливних базах, залізничних вузлах і маршрутах постачання можуть поступово послаблювати можливості противника навіть без масштабної наступальної операції. Паралельно дедалі більшу роль відіграватиме технологічна перевага: масове застосування дронів, високоточних засобів ураження, розвідки та РЕБ дозволяє створювати проблеми для російських військ далеко за лінією зіткнення.

Не менш важливою залишається стійкість українського тилу та суспільства. Росія намагатиметься послабити Україну не лише на полі бою, а й ударами по енергетиці, критичній інфраструктурі та економіці, розраховуючи на втому і внутрішню дестабілізацію

Чат-бот Gemini стверджує, що доля сучасного фронту визначається перш за все знищенням ресурсно-логістичного потенціалу ворога в його глибокому тилу. Послідовні й точкові удари по нафтопереробних підприємствах, складських комплексах, енергетичних вузлах та аеродромах позбавляють передові підрозділи безперебійного постачання палива, боєприпасів і важкого озброєння. За умов розірваних логістичних ланцюгів навіть найпотужніші фортифікаційні лінії втрачають оборонну ефективність, адже війська позбавляються фізичної спроможності вести тривалий і повноцінний бій.

Паралельно перебіг протистояння формується у технологічній площині — на рівні інженерних рішень, РЕБ, безпілотних систем та алгоритмів штучного інтелекту. Перевагу здобуває той, хто швидше розгортає ефективний антидронний захист та обходить ворожі завади.

Чат-бот ChatGPT висловив думку, що доля фронту дедалі більше вирішуватиметься не в окопах, а далеко за лінією зіткнення. Ключове значення матиме логістика: склади боєприпасів, паливні бази, залізничні вузли, командні пункти та ремонтні потужності. Навіть велике угруповання поступово втрачає боєздатність, якщо виникають перебої з постачанням снарядів, пального і техніки. Не менш важливою стане технологічна гонка — масове використання дронів, РЕБ, розвідки та високоточних засобів ураження дозволятиме створювати перевагу без концентрації величезних сил.

Ще одним критичним фактором залишаються людські й технічні резерви. Фронт може почати руйнуватися не після одного масштабного прориву, а внаслідок поступового виснаження, коли втрати вже неможливо швидко компенсувати. Якщо проблеми з резервами збігатимуться з ударами по логістиці та втратою технологічної переваги, локальні труднощі здатні перерости в системну кризу. Тому майбутній перелом може початися в тилу, а рух лінії фронту стане вже його наслідком.

Загалом усі три моделі ШІ вважають, що перелом у війні не обов’язково почнеться з великого наступу чи стрімкого прориву фронту. Вирішальним може стати поступове виснаження противника — руйнування логістики, скорочення резервів, втрата техніки та технологічної переваги. У сучасній війні перемагає не лише той, хто захоплює більше території, а й той, хто швидше адаптується та довше зберігає здатність воювати. Саме тому головна боротьба розгортатиметься одночасно на фронті, у глибокому тилу та в технологічній сфері. Якщо одна зі сторін втратить можливість стабільно забезпечувати війська й компенсувати втрати, зовні стійка оборона може почати руйнуватися. І тоді рух фронту стане не причиною перелому, а наслідком системного виснаження противника.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що на тлі суперечливих заяв Кремля навколо завершення війни дипломатична активність між США та Росією помітно посилилася.