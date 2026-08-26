Представления о переломе в войне часто связывают с масштабным наступлением, прорывом обороны и быстрым освобождением обширных территорий. Однако современная война все меньше соответствует этой классической модели. Сплошное поле дронов, разведка в режиме реального времени, минирование и высокоточные удары делают концентрацию больших сил очень рискованной. Поэтому решающие изменения на фронте могут произойти без одного грандиозного наступления из-за постепенного разрушения способности противника воевать. Что на самом деле станет решающей точкой, которая положит конец войне Путина в Украине? Портал "Комментарии" узнавал мнение искусственного интеллекта на этот счет.

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Чат-бот Copilot считает, что одним из основных факторов, способных изменить ситуацию на фронте, становится разрушение российской логистики. Системные удары по складам боеприпасов, топливным базам, железнодорожным узлам и маршрутам снабжения могут постепенно ослаблять возможности противника даже без масштабной наступательной операции. Параллельно все большую роль будет играть технологическое преимущество: массовое применение дронов, высокоточных средств поражения, разведки и РЭБ позволяет создавать проблемы для российских войск далеко за линией столкновения.

Не менее важной остается устойчивость украинского тыла и общества. Россия будет пытаться ослабить Украину не только на поле боя, но и ударами по энергетике, критической инфраструктуре и экономике, рассчитывая на усталость и внутреннюю дестабилизацию

Чат-бот Gemini утверждает, что судьба современного фронта определяется прежде всего уничтожением ресурсно-логистического потенциала врага в его глубоком тылу. Последовательные и точечные удары по нефтеперерабатывающим предприятиям, складским комплексам, энергетическим узлам и аэродромам лишают передовые подразделения бесперебойного снабжения топлива, боеприпасов и тяжелого вооружения. При разорванных логистических цепях даже самые мощные фортификационные линии теряют оборонительную эффективность, ведь войска лишаются физической способности вести длительный и полноценный бой.

Параллельно протекание противостояния формируется в технологической плоскости — на уровне инженерных решений, РЭБ, беспилотных систем и алгоритмов искусственного интеллекта. Преимущество получает тот, кто быстрее разворачивает эффективную антидронную защиту и обходит враждебные помехи.

Чат-бот ChatGPT выразил мнение, что судьба фронта все больше будет решаться не в окопах, а далеко за линией столкновения. Ключевое значение будет иметь логистика: склад боеприпасов, топливные базы, железнодорожные узлы, командные пункты и ремонтные мощности. Даже крупная группировка постепенно теряет боеспособность, если возникают перебои со снабжением снарядов, горючего и техники. Не менее важной станет технологическая гонка — массовое использование дронов, РЭБ, разведки и высокоточных средств поражения позволит создавать преимущество без концентрации огромных сил.

Еще одним критическим фактором остаются человеческие и технические резервы. Фронт может начать разрушаться не после одного масштабного прорыва, а в результате постепенного истощения, когда потери уже невозможно быстро компенсировать. Если проблемы с резервами будут совпадать с ударами по логистике и потерей технологического преимущества, локальные трудности способны перерасти в системный кризис. Поэтому грядущий перелом может начаться в тылу, а движение полосы фронта станет уже его следствием.

Все три модели ИИ считают, что перелом в войне не обязательно начнется с большого наступления или стремительного прорыва фронта. Решающим может стать постепенное истощение противника – разрушение логистики, сокращение резервов, утрата техники и технологическое преимущество. В современной войне побеждает не только тот, кто захватывает больше территории, но и тот, кто быстрее адаптируется и сохраняет способность воевать. Именно поэтому главная борьба будет разворачиваться одновременно на фронте, глубоком тылу и в технологической сфере. Если одна из сторон лишится возможности стабильно обеспечивать войска и компенсировать потери, внешне устойчивая оборона может начать разрушаться. И тогда движение фронта станет не причиной перелома, а следствием системного истощения противника.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что на фоне противоречивых заявлений Кремля вокруг завершения войны дипломатическая активность между США и Россией заметно усилилась.