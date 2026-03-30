Наступ захлинувся: яка ставка Кремля щодо Донбасу виявилася програшною
Наступ захлинувся: яка ставка Кремля щодо Донбасу виявилася програшною

Після прориву пауза: ЗС РФ втрачає темп під Слов'янськом і ризикує ув'язнути з великими втратами

30 березня 2026, 07:28
Кравцев Сергей

Російський наступ на північній ділянці так званого кріпосного поясу України фактично зупинився, незважаючи на попередні тактичні успіхи. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За даними українського військового оглядача Костянтина Машовця, підрозділи 3-ї загальновійськової армії РФ, що діють у районі Кривої Луки та Закитного на схід від Слов'янська, протягом останнього тижня не змогли просунутися вперед. Це сталося після часткового прориву української оборони між Кривою Лукою та Резніківкою, досягнутого ще наприкінці лютого.

Експерт зазначає, що інші російські з'єднання на сусідніх напрямках – у районі Лимана та Костянтинівки настають ще повільніше. В результаті саме 3-я армія залишається єдиною силою, здатною потенційно розвивати наступ на Слов'янсько-краматорську агломерацію.

Проте спроба атакувати без підтримки з флангів може призвести до російських військ серйозними втратами за мінімальних результатів. У ISW попереджають, що такий сценарій лише посилить виснаження сил, що наступають.

Як альтернатива командування РФ може перекинути частину сил на інші напрями, відмовившись від прямого тиску на північну ділянку оборонного поясу. Але такий крок суперечить інформаційній стратегії Кремля, яка намагається створити враження одночасного поступу по всьому фронту та "обвалення" української оборони.

Таким чином, ситуація на цій ділянці фронту демонструє наростаючі проблеми російського наступу та обмеженість його ресурсів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — воєнкори б'ють на сполох, Кремль відповідає репресіями: скільки років потрібно воювати РФ для перемоги.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-29-2026/
