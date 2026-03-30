Наступление захлебнулось: какая ставка Кремля по Донбассу оказалась проигрышной

Российское наступление на северном участке так называемого "крепостного пояса" Украины фактически остановилось, несмотря на предыдущие тактические успехи. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).

По данным украинского военного обозревателя Константина Машовца, подразделения 3-й общевойсковой армии РФ, действующие в районе Кривой Луки и Закитного к востоку от Славянска, в течение последней недели не смогли продвинуться вперёд. Это произошло после частичного прорыва украинской обороны между Кривой Лукой и Резниковкой, достигнутого ещё в конце февраля.

Эксперт отмечает, что другие российские соединения на соседних направлениях – в районе Лимана и Константиновки наступают ещё медленнее. В результате именно 3-я армия остаётся единственной силой, способной потенциально развивать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Однако попытка атаковать без поддержки с флангов может обернуться для российских войск серьёзными потерями при минимальных результатах. В ISW предупреждают, что такой сценарий лишь усилит истощение наступающих сил.

В качестве альтернативы командование РФ может перебросить часть сил на другие направления, отказавшись от прямого давления на северный участок оборонительного пояса. Но такой шаг противоречит информационной стратегии Кремля, которая пытается создать впечатление одновременного продвижения по всему фронту и "обрушения" украинской обороны.

Таким образом, ситуация на этом участке фронта демонстрирует нарастающие проблемы российского наступления и ограниченность его ресурсов.

