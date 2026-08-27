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Наступ на Слов’янськ і Краматорськ: Генштаб РФ стверджує про вихід штурмовиків на підступи до міст

Штаб окупантів заявляє про прорив оборони ЗСУ: Валерій Герасимов перевірив сили РФ на Краматорському напрямку

27 серпня 2026, 13:03
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Недилько Ксения

Керівництво російської армії продовжує демонструвати контроль над бойовими діями на сході України. Начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов прибув із перевіркою на командний пункт угруповання військ "Південь", де заслухав звіти про перебіг штурмових операцій.

Наступ на Слов’янськ і Краматорськ: Генштаб РФ стверджує про вихід штурмовиків на підступи до міст

Стела Донецька область. Фото з відкритих джерел

"Наступ іде незнижуваними темпами на всіх напрямках", — безапеляційно заявили в оборонному відомстві країни-агресорки, цитуючи доповіді командувача угруповання Сергія Медведєва та інших воєначальників.

Російські генерали стверджують, що в нинішніх умовах головною метою Сил оборони України залишається утримання під контролюванням решти Донецької області. Для цього, за версією окупантів, ЗСУ звели потужні оборонні лінії на Сєвєродонецькому напрямку, спираючись на промзони та висотки Слов’янська, Краматорська і Дружківки.

Вороже командування запевняє, що їхнім підрозділам вдалося похитнути українські редути на лінії бойового зіткнення.

"Війська угруповання "Південь", наступаючи на широкому фронті близько 160 км, — рапортують у російському Генштабі про просування своїх сил, — здолали на окремих ділянках перший оборонний рубіж Слов’янсько-Краматорського укріпрайону".

Окупанти заявляють, що підрозділи 3-ї армії РФ рухаються на правому фланзі в бік Слов’янська, окупувавши за липень та серпень Пискунівку, Першомар’ївку та Оріховатку. Наразі, згідно із твердженнями загарбників, тривають міські бої в Миколаївці та Никанорівці, а до східної межі Слов’янська їм нібито лишилося чотири кілометри.

Паралельно ворог намагається штурмувати оборонні позиції навколо іншого ключового міста Донеччини.

"Передові групи штурмових підрозділів ведуть бої на території аеродрому в трьох кілометрах від окраїн міста", — звітують у Міноборони РФ про ситуацію на східних підступах до Краматорська.

Російське командування додає, що зараз намагається повністю перерізати шляхи постачання українського гарнізону, завдаючи ударів далекобійним озброєнням по тилових логістичних маршрутах ЗСУ.

Зазначимо, що за даними проєкту DeepState, Миколаївка Слов’янського району навіть не у "сірій зоні", а до околиць Слов’янська від "сіряка" щонайменше 9 км. Бої на Донеччині тривають, міста знаходяться під контролем Сил оборони України.

Наступ на Слов’янськ і Краматорськ: Генштаб РФ стверджує про вихід штурмовиків на підступи до міст - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що рішення вищого керівництва держави про призначення легендарних командирів на Донецький напрямок може повністю зламати стратегічні розрахунки ворога. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко висловив максимальний оптимізм щодо посилення оборони в регіоні оновленими військовими силами.



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