«Два азовці на одну область — це прекрасно»: кадрові рішення Зеленського та Драпатого

Рішення вищого керівництва держави про призначення легендарних командирів на Донецький напрямок може повністю зламати стратегічні розрахунки ворога. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко висловив максимальний оптимізм щодо посилення оборони в регіоні оновленими військовими силами.

Андрій Білецький, Михайло Драпатий, Денис Прокопенко

"Щось мені підказує, що планам Путіна на повне захоплення Донбасу прийшла... вона короче", — емоційно відреагував експерт на кадрові зміни у Збройних Силах.

Андрющенко окремо наголосив на символізмі та бойовій потужності командирів, натякаючи на майбутню деокупацію захоплених територій:

"Маріуполь. Скоро побачимось! Два Азовця на одну область. Прекрасно. Краща новина на сьогодні!".

Хоча точна архітектура та структура новостворених бойових одиниць наразі залишаються засекреченими, аналітики висувають перші припущення щодо їхнього складу.

"Думаю, поки ніхто толком окрім Драпатого не знає, як це буде", — зауважує очільник Центру, вказуючи на таємність планування Головнокомандувача ЗСУ.

Водночас він припускає, що Денис Прокопенко та Андрій Білецький візьмуть під своє безпосереднє командування велике з’єднання, куди потенційно увійдуть одразу кілька армійських корпусів, зокрема 3-й корпус та підрозділи "Азову". На думку Андрющенка, "це має стабілізувати ситуацію на півночі області. Щонайменше".

Подальший розвиток подій на полі бою залежатиме від збереження оперативної раптовості та інформаційної тиші.

"А далі... Най буде туман війни", — закликає експерт, наголошуючи на важливості стриманості в медіапросторі.

Він нагадав про гіркий досвід минулих кампаній, коли зайвий розголос шкодив операціям:

"Бо якщо в нас такий туман, то потім точно гарні новини. Якщо багато піару... Ну самі 2023 пам'ятаєте. Тому давайте просто порадіємо та почекаємо".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський 25 серпня здійснив поїздку на фронт. Разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим він працював на Олександрівському напрямку, де зустрівся з військовослужбовцями 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади.