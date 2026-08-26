«Два азовца на одну область — это прекрасно»: кадровые решения Зеленского и Драпатого

Решение высшего руководства государства о назначении легендарных командиров в Донецкое направление может полностью сломать стратегические расчеты врага. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко выразил максимальный оптимизм по усилению обороны в регионе обновленными военными силами.

Андрей Билецкий, Михаил Драпатый, Денис Прокопенко

"Что-то мне подсказывает, что планам Путина на полный захват Донбасса пришла... она короче", — эмоционально отреагировал эксперт на кадровые изменения в Вооруженных Силах.

Андрющенко особо отметил символизм и боевую мощь командиров, намекая на будущую деоккупацию захваченных территорий:

" Мариуполь. Скоро увидимся! Два Азовца на одну область. Прекрасно. Лучшая новость на сегодня!".

Хотя точная архитектура и структура вновь созданных боевых единиц остаются засекреченными, аналитики выдвигают первые предположения относительно их состава.

"Думаю, пока никто толком кроме Драпатого не знает, как это будет", — отмечает глава Центра, указывая на секретность планирования Главнокомандующего ВСУ.

В то же время, он предполагает, что Денис Прокопенко и Андрей Билецкий возьмут под свое непосредственное командование большое соединение, куда потенциально войдут сразу несколько армейских корпусов, в том числе 3-й корпус и подразделения "Азова". По мнению Андрющенко, "это должно стабилизировать ситуацию на севере области. По меньшей мере".

Дальнейшее развитие событий в поле боя будет зависеть от сохранения оперативной внезапности и информационной тишины.

"А дальше... Пусть будет туман войны", — призывает эксперт, отмечая важность сдержанности в медиапространстве.

Он напомнил о горьком опыте прошлых кампаний, когда лишняя огласка вредила операциям:

"Ведь если у нас такой туман, то потом точно хорошие новости. Если много пиара... Ну сами 2023 год помните. Поэтому давайте просто порадуемся и подождем".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский 25 августа совершил поездку на фронт. Вместе с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым он работал на Александровском направлении, где встретился с военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.