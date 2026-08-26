«Два азовца на одну область — это прекрасно»: кадровые решения Зеленского и Драпатого

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Недилько Ксения
Решение высшего руководства государства о назначении легендарных командиров в Донецкое направление может полностью сломать стратегические расчеты врага. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко выразил максимальный оптимизм по усилению обороны в регионе обновленными военными силами.
Андрей Билецкий, Михаил Драпатый, Денис Прокопенко
Андрющенко особо отметил символизм и боевую мощь командиров, намекая на будущую деоккупацию захваченных территорий:
Хотя точная архитектура и структура вновь созданных боевых единиц остаются засекреченными, аналитики выдвигают первые предположения относительно их состава.
В то же время, он предполагает, что Денис Прокопенко и Андрей Билецкий возьмут под свое непосредственное командование большое соединение, куда потенциально войдут сразу несколько армейских корпусов, в том числе 3-й корпус и подразделения "Азова". По мнению Андрющенко, "это должно стабилизировать ситуацию на севере области. По меньшей мере".
Дальнейшее развитие событий в поле боя будет зависеть от сохранения оперативной внезапности и информационной тишины.
Он напомнил о горьком опыте прошлых кампаний, когда лишняя огласка вредила операциям:
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский 25 августа совершил поездку на фронт. Вместе с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым он работал на Александровском направлении, где встретился с военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.