Руководство российской армии продолжает демонстрировать контроль над боевыми действиями на востоке Украины. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов прибыл с проверкой на командный пункт группировки войск "Юг", где заслушал отчеты о ходе штурмовых операций.

Стела Донецкая область. Фото из открытых источников

"Наступление идет неснижаемыми темпами по всем направлениям", — безапелляционно заявили в оборонном ведомстве страны-агрессорки, цитируя доклады командующего группировкой Сергея Медведева и других военачальников.

Российские генералы утверждают, что в нынешних условиях главной целью Сил обороны Украины остается удержание под контролем остальной части Донецкой области. Для этого, по версии оккупантов, ВСУ построили мощные оборонительные линии на Северодонецком направлении, опираясь на промзоны и высотки Славянска, Краматорска и Дружковки.

Враждебное командование уверяет, что их подразделениям удалось пошатнуть украинские редуты на линии боевого столкновения.

"Войска группировки "Юг", наступая на широком фронте около 160 км, – рапортуют в российском Генштабе о продвижении своих сил, – одолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона".

Оккупанты заявляют, что подразделения 3-й армии РФ двигаются на правом фланге в сторону Славянска, оккупировав за июль и август Пискуновку, Первомарьевку и Ореховатку. По утверждениям захватчиков, продолжаются городские бои в Николаевке и Никаноровке, а до восточной границы Славянска им якобы осталось четыре километра.

Параллельно враг пытается штурмовать оборонительные позиции вокруг другого ключевого города Донбасса.

"Передовые группы штурмовых подразделений ведут бои на территории аэродрома в трех километрах от окраин города", — отчитываются в Минобороны РФ о ситуации на восточных подступах к Краматорску.

Российское командование добавляет, что сейчас пытается полностью перерезать пути поставки украинского гарнизона, нанося удары дальнобойным вооружением по тыловым логистическим маршрутам ВСУ.

Отметим, что по данным проекта DeepState , Николаевка Славянского района даже не в "серой зоне", а до окрестностей Славянска от "серяка" по меньшей мере 9 км. Бои в Донецкой области продолжаются, города находятся под контролем Сил обороны Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что решение высшего руководства государства о назначении легендарных командиров на Донецкое направление может полностью сломать стратегические расчеты врага. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко выразил максимальный оптимизм по усилению обороны в регионе обновленными военными силами.