Наступ «на папері»: у США пояснили, чому Генштаб РФ остаточно забрехався

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов продовжує робити гучні заяви про "успіхи" російської армії, які не підтверджуються ні незалежними спостереженнями, ні навіть проросійськими джерелами. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

Валерій Герасимов.

Під час візиту до штабу Південного угруповання військ 21 квітня Герасимов заявив, що з початку 2026 року російські сили нібито захопили понад 1700 квадратних кілометрів та 80 населених пунктів, включаючи всю Луганську область. Проте аналітики ISW фіксують значно скромніші результати: близько 381 кв. км та лише 13 населених пунктів.

Особливо різняться оцінки останніх місяців. За версією Москви, у березні-квітні захоплено 700 кв. км, тоді як реальні дані вказують на мінімальне просування – лише два населені пункти, при цьому частина територій була втрачена.

Заяви Герасимова розходяться навіть із риторикою російських військових блогерів. Він стверджує, що війська наблизилися до Краматорська та Слов'янська, проте інші джерела оцінюють дистанцію значно більшою. Аналогічна ситуація з Лиманом та Новопавлівкою: Генштаб РФ заявляє про контроль більшої частини цих населених пунктів, але підтверджень цьому немає.

Окремі заяви виглядають ще сумнівнішими: йдеться про бої в населених пунктах, які знаходяться за межами навіть максимальних ліній просування, які визнані російськими джерелами. При цьому фіксуються лише артилерійські та авіаційні удари по цих районах, що свідчить про значну віддаленість російських сил.

Експерти зазначають, що такі заяви звучать регулярно – практично щомісяця. Навіть за максимально сприятливої для РФ оцінки, реальні досягнення становлять менше половини від озвучених. Це свідчить про системне завищення результатів і натомість проблем із просуванням у межах весняно-літнього наступу.

