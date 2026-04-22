Наступление «на бумаге»: в США пояснили, почему Генштаб РФ окончательно заврался

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов продолжает делать громкие заявления о "успехах" российской армии, которые не подтверждаются ни независимыми наблюдениями, ни даже пророссийскими источниками. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Валерий Герасимов.

Во время визита в штаб Южной группировки войск 21 апреля Герасимов заявил, что с начала 2026 года российские силы якобы захватили более 1700 квадратных километров и 80 населенных пунктов, включая всю Луганскую область. Однако аналитики ISW фиксируют значительно более скромные результаты: около 381 кв. км и лишь 13 населенных пунктов.

Особенно разнятся оценки последних месяцев. По версии Москвы, в марте-апреле захвачено 700 кв. км, тогда как реальные данные указывают на минимальное продвижение – всего два населенных пункта, при этом часть территорий была потеряна.

Заявления Герасимова расходятся даже с риторикой российских военных блогеров. Он утверждает, что войска приблизились к Краматорску и Славянску, однако другие источники оценивают дистанцию значительно большей. Аналогичная ситуация с Лиманом и Новопавловкой: Генштаб РФ заявляет о контроле большей части этих населенных пунктов, но подтверждений этому нет.

Отдельные заявления выглядят еще более сомнительно: речь идет о боях в населенных пунктах, которые находятся за пределами даже максимальных линий продвижения, признаваемых российскими источниками. При этом фиксируются лишь артиллерийские и авиационные удары по этим районам, что свидетельствует о значительной удаленности российских сил.

Эксперты отмечают, что подобные заявления звучат регулярно – практически ежемесячно. Даже при максимально благоприятной для РФ оценке, реальные достижения составляют менее половины от озвученных. Это указывает на системное завышение результатов на фоне проблем с продвижением в рамках весенне-летнего наступления.

