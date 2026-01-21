logo_ukra

Наступ групами по 6 – 8 бійців: РФ готує страшне пекло у великому місті
commentss НОВИНИ Всі новини

Наступ групами по 6 – 8 бійців: РФ готує страшне пекло у великому місті

Представник ЗСУ повідомив, що російські окупаційні сили посилюють активність своїх груп

21 січня 2026, 09:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

На Покровському напрямку російські окупанти помітно активізували спроби просування групами по 6–8 бійців. Про це в ефірі Київ24 розповів пілот батальйону безпілотників "Шершнів Довбуша 68 ОЄБр із позивним Гусь.

Наступ групами по 6 – 8 бійців: РФ готує страшне пекло у великому місті

Фото: з відкритих джерел

За його словами, противник концентрує сили у схованках на шляху до зони відповідальності батальйону.

"Останніми днями у ворога помітно зросла чисельність живої сили", — відзначив військовий.

Він додав, що російські підрозділи підтягують резерви та навіть переміщують своїх пілотів ближче до передових позицій.\

"Наші бійці фіксують їхні точки та одразу відпрацьовують", — наголосив Гусь. 

Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою. 18 січня стало відомо, що українські захисники зачистили від окупантів ділянку протяжністю близько 900 метрів. Як повідомили в 132 окремому розвідувальному батальйоні 7 корпусу ШР ДШВ, операція проводилася у рамках планових заходів для покращення тактичного положення та зниження активності ворога.

Наступного дня, 19 січня, головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський зазначив, що російські підрозділи активно підтягують резерви до Покровська та намагаються знайти слабкі місця в обороні українських військ.

Як вже писали "Коментарі", у діалозі з Дональдом Трампом Україні необхідно чітко й переконливо доносити власну позицію, насамперед у питанні гарантій безпеки, які мають бути надані США в межах потенційних мирних домовленостей. Водночас Росії часто вдається знаходити важелі впливу на американського президента. На цьому наголошує генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. 



