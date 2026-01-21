Наступление группами по 6 – 8 бойцов: РФ готовит страшный ад в большом городе

На Покровском направлении российские оккупанты заметно активизировали попытки продвижения группами по 6–8 бойцов. Об этом в эфире Киев24 рассказал пилот батальона беспилотников "Шершни Довбуша 68 ЕЕБр с позывным Гусь.

Фото: из открытых источников

По его словам, противник концентрирует силы в тайниках на пути к зоне ответственности батальона.

"В последние дни у врага заметно возросла численность живой силы", — отметил военный.

Он добавил, что российские подразделения подтягивают резервы и даже перемещают своих пилотов ближе к передовым позициям.

"Наши бойцы фиксируют их точки и сразу отрабатывают", — подчеркнул Гусь.

Ситуация в Покровском направлении остается напряженной. 18 января стало известно, что украинские защитники зачистили от окупантов участок протяженностью около 900 метров. Как сообщили в 132 отдельном разведывательном батальоне 7 корпуса ИИ ДШВ, операция проводилась в рамках плановых мероприятий по улучшению тактического положения и снижению активности врага.

На следующий день, 19 января, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский отметил, что российские подразделения активно подтягивают резервы в Покровск и пытаются найти слабые места в обороне украинских войск.

