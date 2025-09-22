Настав переломний момент: названо шокуючу причину звільнення Путіним генерала Лапіна

Кремль, ймовірно, використовує генерала Лапіна як "цапа-відбувайла", намагаючись покарати вищих посадовців за провал у захисті Курської області під час наступу ЗСУ у серпні 2024 року, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Фото: з відкритих джерел

Аналітики підкреслюють, що Лапін проявив себе неефективним командиром протягом усієї війни з Україною.

"Кремль, найімовірніше, карає Лапіна в рамках триваючої кампанії пошуку винних за провал оборони Курської області у серпні 2024 року", – зазначається у звіті.

Експерти також звернули увагу, що президент Росії Володимир Путін зазвичай уникнув масових звільнень командирів, частіше вдаючись до їх перепризначення, навіть попри численні недоліки в керівництві.

"Повне усунення Лапіна з військової служби є знаковим кроком. Він піддався значній критиці за свої провали протягом усієї війни", – відзначає ISW.

В Інституті додали, що хоча Кремль раніше не карав Лапіна за багатооперативні помилки, цього разу вирішив притягнути його до відповідальності через нездатність захистити територію Росії.

Щодо подальшої долі генерала: місцеве видання Татарстану повідомило 19 вересня, що Лапін, за інформацією джерел, може отримати посаду помічника глави республіки Рустема Мінніханова. Йому планують доручити питання набору контрактників та контроль безпеки у зв’язку з українськими ударами по регіону.

Офіційне призначення ще не підтверджене. Татарстан є важливим центром набору персоналу для Африканського корпусу Міноборони РФ і місцем виробництва безпілотників у спеціальній економічній зоні "Алабуга".

Лапін очолював Центральне угруповання військ Росії на початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році, у 2023 році став начальником штабу Сухопутних військ, а у 2024 році – командувачем ЛВО та Північного угруповання військ. У серпні 2025 року Міноборони РФ підтвердило його заміну на цій посаді генерал-полковником Євгеном Нікіфоровим.

За час війни Лапін неодноразово піддавався критиці через командирські помилки, зокрема під час контрнаступу України на Харківщині у 2022 році, коли російські війська втратили Лиман.

