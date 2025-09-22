Кремль, вероятно, использует генерала Лапина как "козла отпущения", пытаясь наказать высших должностных лиц за провал в защите Курской области во время наступления ВСУ в августе 2024 года, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Фото: из открытых источников

Аналитики подчеркивают, что Лапин проявил себя неэффективным командиром на протяжении всей войны с Украиной.

"Кремль, вероятнее всего, наказывает Лапина в рамках продолжающейся кампании поиска виновных за провал обороны Курской области в августе 2024 года", – отмечается в отчете.

Эксперты также обратили внимание, что президент России Владимир Путин обычно избежал массовых увольнений командиров, чаще прибегая к их переназначению, даже несмотря на многочисленные недостатки в руководстве.

"Полное устранение Лапина с военной службы является знаковым шагом. Он подвергся значительной критике за свои провалы в течение всей войны", – отмечает ISW.

В Институте добавили, что хотя Кремль раньше не наказывал Лапина за многооперативные ошибки, в этот раз решил привлечь его к ответственности из-за неспособности защитить территорию России.

Что касается дальнейшей судьбы генерала: местное издание Татарстана сообщило 19 сентября, что Лапин, по информации источников, может получить должность помощника главы республики Рустема Минниханова. Ему планируется поручить вопросы набора контрактников и контроль безопасности в связи с украинскими ударами по региону.

Официальное назначение еще не подтверждено. Татарстан является важнейшим центром набора персонала для Африканского корпуса Минобороны РФ и местом производства беспилотников в специальной экономической зоне "Алабуга".

Лапин возглавлял Центральную группировку войск России в начале широкомасштабного вторжения в 2022 году, в 2023 году стал начальником штаба Сухопутных войск, а в 2024 году – командующим ЛВО и Северной группировкой войск. В августе 2025 года Минобороны РФ подтвердило его замену на этом посту генерал-полковником Евгением Никифоровым.

За время войны Лапин неоднократно подвергался критике из-за командирских ошибок, в частности, во время контрнаступления Украины на Харьковщине в 2022 году, когда российские войска потеряли Лиман.

Как уже писали "Комментарии", на современном геополитическом фоне Соединенные Штаты больше не могут считаться сверхдержавой в традиционном смысле этого термина.