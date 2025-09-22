logo_ukra

Капітуляція України вже очевидна: розкрито план підступний план США і Китаю

Сьогодні США здатні впливати на ситуацію лише за умови підтримки союзників або створення коаліції.

22 вересня 2025, 12:05
На сучасному геополітичному тлі Сполучені Штати більше не можуть вважатися наддержавою у традиційному розумінні цього терміну. Про це в інтерв’ю Главреду заявив дипломат та директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

Капітуляція України вже очевидна: розкрито план підступний план США і Китаю

За його словами, Америка перебуває у стані відносного занепаду. Це не крах, як передбачали радикальні ідеологи у ХХ столітті, але Вашингтон уже не здатен одноосібно формувати глобальні правила гри та забезпечувати їхнє беззаперечне виконання. Якщо раніше США могли самостійно тиснути на держави й диктувати умови, то тепер їхній вплив зберігається лише через участь у коаліціях або спираючись на підтримку союзників.

Хара також зазначив, що торговельна політика Дональда Трампа, зокрема конфлікти навіть з найближчими партнерами — Мексикою, Канадою та ЄС — послабила міжнародну довіру до США. Це ускладнило їхню позицію у глобальному протистоянні з такими гравцями, як Китай та Індія.

Окрему увагу дипломат приділив позиції Пекіна. За його словами, Китай діє стратегічно: посилює регіональні позиції, не погоджується на компроміси із Заходом і прагне зберегти контроль над критично важливими логістичними маршрутами. Водночас Китай і Індія одночасно конкурують і побоюються домінування один одного, особливо через вплив Пекіна в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Ключовий момент, за словами Хари, полягає в тому, що Китай не зацікавлений у перемозі України. Якщо Київ виграє війну проти Росії, це стане небезпечним сигналом для Пекіна, адже покаже готовність Заходу рішуче реагувати на потенційну агресію проти Тайваню — і дипломатично, і економічно, через санкції.

У найгіршому для Китаю сценарії це означатиме збереження світового порядку, побудованого на міжнародних правилах, що значно ускладнить реалізацію геополітичних амбіцій Сі Цзіньпіна та його оточення.

Як вже писали "Коментарі", на Покровському напрямку російські окупаційні війська значно активізували штурмові дії, особливо в зоні відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ. За даними командування, ворог намагається перекрити українські логістичні маршрути, щоб ускладнити постачання та ротацію підрозділів.



Джерело: https://glavred.net/world/ssha-bolshe-ne-sverhderzhava-pochemu-kitay-zainteresovan-v-porazhenii-ukrainy-10700186.html
