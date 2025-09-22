Капитуляция Украины уже очевидна: раскрыт план коварный план США и Китая

На современном геополитическом фоне Соединенные Штаты не могут считаться сверхдержавой в традиционном понимании этого термина. Об этом в интервью Главреду заявил дипломат и директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Фото: из открытых источников

По его словам, Америка находится в состоянии относительного упадка. Это не крах, как предполагали радикальные идеологи в ХХ веке, но Вашингтон уже не способен единолично формировать глобальные правила игры и обеспечивать их безоговорочное исполнение. Если раньше США могли самостоятельно оказывать давление на государства и диктовать условия, то теперь их влияние сохраняется только через участие в коалициях или опираясь на поддержку союзников.

Хара также отметил, что торговая политика Дональда Трампа, в частности, конфликты даже с ближайшими партнерами — Мексикой, Канадой и ЕС — ослабила международное доверие к США. Это усугубило их позицию в глобальном противостоянии с такими игроками, как Китай и Индия.

Особое внимание дипломат уделил позиции Пекина. По его словам, Китай действует стратегически: усиливает региональные позиции, не соглашается с компромиссами с Западом и стремится сохранить контроль над критически важными логистическими маршрутами. В то же время Китай и Индия одновременно конкурируют и опасаются доминирования друг друга, особенно из-за влияния Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ключевой момент, по словам Хари, состоит в том, что Китай не заинтересован в победе Украины. Если Киев выиграет войну против России, это станет опасным сигналом для Пекина, ведь покажет готовность Запада решительно реагировать на потенциальную агрессию против Тайваня — и дипломатично, и экономически из-за санкций.

В самом худшем для Китая сценарии это будет означать сохранение мирового порядка, построенного на международных правилах, что значительно усложнит реализацию геополитических амбиций Си Цзиньпина и его окружения.

Как уже писали "Комментарии", в Покровском направлении российские оккупационные войска значительно активизировали штурмовые действия, особенно в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ. По данным командования, враг пытается перекрыть украинские логистические маршруты, чтобы усложнить поставки и ротацию подразделений.