Настає критичний момент мирних переговорів щодо України: Стубб заінтригував заявою

Президент Фінляндії Александер Стубб вважає, що зараз критичний момент мирних переговорів щодо України, але мирна угода ближча, ніж будь-коли. Про це фінський лідер заявив в інтерв'ю каналу Buitenhof.

Александр Стубб. Фото: з відкритих джерел

"Я думаю, ми знаходимося в критичному моменті мирних переговорів, і в той же час ми, ймовірно, ближчі до мирної угоди, ніж будь-коли за ці чотири роки", — сказав президент Фінляндії.

За його словами, зараз США, Україна та Європа працюють над трьома документами: перший – це рамковий документ 20-пунктового мирного плану; другий – гарантії безпеки для України; третій – відновлення країни.

Також Стубб зазначив, що саме Росія є головною проблемою для європейської та західної безпеки.

"Росія є номером один серед загроз для Європи та загалом для Західного світу", — наголосив акцентував президент.

