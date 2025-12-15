Наступает критический момент мирных переговоров по Украине: Стубб заинтриговал заявлением

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что сейчас критический момент мирных переговоров по Украине, но мирное соглашение ближе, чем когда-либо. Об этом финский лидер заявил в интервью каналу Buitenhof.

Александр Стубб. Фото: из открытых источников

"Я думаю, мы находимся в критическом моменте мирных переговоров, и в то же время мы, вероятно, ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за эти четыре года", — сказал президент Финляндии.

По его словам, сейчас США, Украина и Европа работают над тремя документами: первый – это рамочный документ 20-пунктового мирного плана; второй – гарантии безопасности для Украины; третий – восстановление страны.

Также Стубб отметил, что именно Россия является главной проблемой для европейской и западной безопасности.

"Россия является номером один среди угроз для Европы и в целом для Западного мира", — подчеркнул акцентировал президент.

