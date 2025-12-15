logo

Наступает критический момент мирных переговоров по Украине: Стубб заинтриговал заявлением
НОВОСТИ

Наступает критический момент мирных переговоров по Украине: Стубб заинтриговал заявлением

По словам президента Финляндии, сейчас США, Украина и Европа работают над тремя документами

15 декабря 2025, 07:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что сейчас критический момент мирных переговоров по Украине, но мирное соглашение ближе, чем когда-либо. Об этом финский лидер заявил в интервью каналу Buitenhof.

Наступает критический момент мирных переговоров по Украине: Стубб заинтриговал заявлением

Александр Стубб. Фото: из открытых источников

"Я думаю, мы находимся в критическом моменте мирных переговоров, и в то же время мы, вероятно, ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за эти четыре года", — сказал президент Финляндии.

По его словам, сейчас США, Украина и Европа работают над тремя документами: первый – это рамочный документ 20-пунктового мирного плана; второй – гарантии безопасности для Украины; третий – восстановление страны.

Также Стубб отметил, что именно Россия является главной проблемой для европейской и западной безопасности.

"Россия является номером один среди угроз для Европы и в целом для Западного мира", — подчеркнул акцентировал президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — встреча в Берлине между делегациями Украины и США длилась более 5 часов. Завтра переговоры продолжатся. Об этом в соцсети Х сообщил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.                                   

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина представила в Вашингтоне собственный мирный план, который напрямую противоречит предложению президента США Дональда Трампа о территориальных уступках ради прекращения войны. Согласно документу, опубликованному The New York Times, Киев настаивает на сохранении контроля над всеми удерживаемыми территориями и требует юридически обязательных гарантий безопасности от США и европейских партнеров.




Источник: https://youtu.be/x44nantouf4?si=0UqALYo9s0EAB7-X
